Спатифиллум известен своими эффектными белыми цветами и густой зеленью, однако иногда растение перестаёт цвести. Это довольно распространённая проблема, и издание express объяснило, как помочь растению вернуться к активному цветению.

Если ваш спатифиллум давно не выпускает белые цветы, причина чаще всего проста: растению не хватает условий или ухода. Эксперты Blooming Backyard отмечают, что цветок спатифиллума держится до месяца, постепенно желтеет или зеленеет, а затем темнеет. Увядшие цветоносы рекомендуется удалять — это сохраняет декоративность и помогает растению не тратить силы впустую.

Одним из ключевых способов стимулировать цветение является правильный грунт. Отличный субстрат можно приготовить, смешав две части универсальной почвы, одну часть перлита и одну часть кокосового волокна.

Также важно подобрать подходящий горшок. Спатифиллум предпочитает "тесноту", поэтому важно, чтобы корни не выглядывали наружу, но и не было слишком много свободного места.

Специалисты подчёркивают: питание играет огромную роль в образовании бутонов. Недавно купленные растения подкормок не требуют, но если спатифиллум давно растёт в одном горшке, доступные питательные вещества могли закончиться — тогда помочь могут только удобрения или пересадка.

Рекомендуется использовать сбалансированное удобрение и подкармливать растение примерно раз в два месяца. Если вы заметили, что появляются зеленоватые цветы, уменьшите частоту подкормок до одного раза в три месяца или снизьте концентрацию удобрения.

Зимой заметного эффекта ждать не стоит, но улучшения проявятся весной и летом.

Слабые или плохо сформированные цветы могут сигнализировать о дефиците фосфора. В этом случае стоит перейти на удобрение с повышенным содержанием этого элемента — он отвечает за закладку бутонов и стимулирует цветение.

