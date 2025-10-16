Многие любители комнатных растений даже не подозревают, что неправильный полив мешает мирной лилии (также известно как спатифиллум) полноценно расти. Однако, как пишет Express, есть простой способ поддерживать их здоровье и стимулировать цветение.
Распространённая ошибка — ставить горшок в раковину и полностью проливать землю. Такое "купание" приводит к застою влаги, пожелтению и увяданию листьев.
По словам специалистов из The Little Botanical, мирные лилии чувствительны к химическим веществам, которые содержатся в водопроводной воде. "Эти растения не любят переувлажнение — от этого листья бледнеют, желтеют и опускаются. Кроме того, спатифиллумы плохо переносят фтор и хлор, поэтому им подходит только фильтрованная или мягкая вода", — объясняют эксперты.
Как сообщается, в водопроводной воде обычно присутствуют фтор, хлор, соли и тяжёлые минералы, которые со временем накапливаются в почве и мешают растению усваивать влагу и питательные вещества. Постоянное использование такой воды не убьёт растение сразу, но приведёт к тому, что листья станут тусклыми, а цветение — скудным или вовсе прекратится.
Если вы регулярно поливаете цветок, а листья продолжают сохнуть, вероятнее всего, виновата как раз водопроводная вода.
Как правильно поливать женское счастье - советы
Оптимальное решение — фильтрованная или дождевая вода, но если нет возможности использовать её постоянно, можно просто отстаивать обычную водопроводную.
Специалисты советуют налить воду в ёмкость и оставить её на 24–48 часов, чтобы вредные вещества испарились. Такую воду можно безопасно использовать для полива.
Ещё один вариант — собирать дождевую воду или выносить горшок на улицу во время лёгкого дождя: она не содержит химии и полностью безопасна для растения.
Если вы всё же используете водопроводную воду, важно раз в месяц промывать почву чистой водой, чтобы предотвратить накопление солей.
Да, уход за спатифиллумом требует немного больше внимания, но правильный полив позволит растению дольше жить, формировать крупные зелёные листья и радовать ярким цветением долгие годы.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как часто опливать женское счастье.