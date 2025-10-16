Спатифиллумы считаются неприхотливыми, но именно полив чаще всего становится причиной проблем.

Многие любители комнатных растений даже не подозревают, что неправильный полив мешает мирной лилии (также известно как спатифиллум) полноценно расти. Однако, как пишет Express, есть простой способ поддерживать их здоровье и стимулировать цветение.

Распространённая ошибка — ставить горшок в раковину и полностью проливать землю. Такое "купание" приводит к застою влаги, пожелтению и увяданию листьев.

По словам специалистов из The Little Botanical, мирные лилии чувствительны к химическим веществам, которые содержатся в водопроводной воде. "Эти растения не любят переувлажнение — от этого листья бледнеют, желтеют и опускаются. Кроме того, спатифиллумы плохо переносят фтор и хлор, поэтому им подходит только фильтрованная или мягкая вода", — объясняют эксперты.

Видео дня

Как сообщается, в водопроводной воде обычно присутствуют фтор, хлор, соли и тяжёлые минералы, которые со временем накапливаются в почве и мешают растению усваивать влагу и питательные вещества. Постоянное использование такой воды не убьёт растение сразу, но приведёт к тому, что листья станут тусклыми, а цветение — скудным или вовсе прекратится.

Если вы регулярно поливаете цветок, а листья продолжают сохнуть, вероятнее всего, виновата как раз водопроводная вода.

Как правильно поливать женское счастье - советы

Оптимальное решение — фильтрованная или дождевая вода, но если нет возможности использовать её постоянно, можно просто отстаивать обычную водопроводную.

Специалисты советуют налить воду в ёмкость и оставить её на 24–48 часов, чтобы вредные вещества испарились. Такую воду можно безопасно использовать для полива.

Ещё один вариант — собирать дождевую воду или выносить горшок на улицу во время лёгкого дождя: она не содержит химии и полностью безопасна для растения.

Если вы всё же используете водопроводную воду, важно раз в месяц промывать почву чистой водой, чтобы предотвратить накопление солей.

Да, уход за спатифиллумом требует немного больше внимания, но правильный полив позволит растению дольше жить, формировать крупные зелёные листья и радовать ярким цветением долгие годы.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как часто опливать женское счастье.

Вас также могут заинтересовать новости: