Этот цветок очень любит влагу и при неправильном поливе начинает быстро увядать.

Спатифиллум или мирная лилия — популярное комнатное растение, которое ценят за декоративные белые бутоны и способность очищать воздух от токсинов. Однако оно известно своей "драматичностью": стоит немного ошибиться в уходе — листья сразу поникают.

Как пишет express, главная причина увядания — нехватка влаги. Простого полива сверху бывает недостаточно. Опытные любители комнатных растений советуют использовать метод "полного замачивания".

История Лекси Дэниелле из группы House Plant Lovers Addicts это подтверждает. Ей достался полностью завянувший спатифиллум с жёлтыми и коричневыми кончиками листьев. Большинство участников посоветовали поставить горшок в таз с водой и дать растению "напиться снизу".

Видео дня

Лекси оставила растение на ночь в ванне с небольшим количеством воды. На следующий день оно ожило: листья снова стали упругими и зелёными.

Как пишет издание, спатифиллум обычно требует полива раз в 1–2 недели, но ориентироваться нужно по состоянию почвы. Если верхние 2–3 см сухие — пора поливать. Признаки нехватки влаги — вялые и поникшие листья.

Как поливать спатифиллум - два основных метода

Полив сверху. Воду льют в горшок, пока она не начнёт выходить из дренажных отверстий.

Полив снизу. Горшок ставят в ёмкость с водой на 10 минут. Когда почва напиталась, растение вынимают и дают стечь лишней влаге.

Если спатифиллум сильно пересушен или стоит жара, можно ненадолго поставить горшок в тёплую воду. Но важно не держать корни слишком долго — это грозит гнилью или появлением вредителей.

Таким образом, простое "замачивание" раз в неделю позволяет спасти увядающий спатифиллум и поддерживать его здоровье без лишних усилий.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как часто поливать женское счастье.

Вас также могут заинтересовать новости: