Такая простая хитрость может продлить срок цветения гортензий.

Каждый садовод, который давно выращивает цветы, знает, чем подкормить гортензию, чтобы она начала цвести весной, однако продлить этот срок - задача не из простых даже для опытных дачников. Узнайте, что нужно гортензиям в июле, чтобы они цвели до самой осени.

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Как простимулировать цветение гортензии - советы

Авторы британского издания Express пишут, что гортензии - это великолепные кустарники, которые могут цвести все лето. Они бывают розового, белого или синего цвета, а садоводы сами могут изменить оттенок с помощью определенных удобрений. Например, кофейной гущи, которая способна придать гортензиям ярко-синий цвет и улучшить состояние почвы.

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В жаркую погоду эксперты по садоводству не рекомендуют удобрять или обрезать растения, но регулярный правильный уход в течение всего лета поможет цветам гораздо дольше радовать огородников своим видом.

Полив

Гортензии любят влажную почву с хорошим дренажем, но переувлажнять ее нельзя. Зато можно мульчировать садовым компостом или перепревшим навозом, чтобы сохранить влагу в земле. Особенно это актуально в июле и августе, когда на улице так жарко, что почва быстро пересыхает и даже трескается. Гортензии, высаженные на солнце или в легкой тени, хорошо переносят прямые солнечные лучи, но следить за состоянием грядок и самих цветов все равно нужно. Поливать растения лучше рано утром или поздно вечером, когда солнце уже не так активно.

Удаление отцветших соцветий

Удивительно, но факт - если вы будете регулярно убирать отцветшие соцветия, гортензия гораздо дольше будет оставаться свежей, а цветение продлится дольше, чем вы привыкли. Именно поэтому каждый садовод обязан регулярно убирать отцветшие или увядшие соцветия, чтобы стимулировать появление новых бутонов. Кроме того, убирая уже отжившие свое части цветка, вы поддерживаете общее здоровье гортензии - она выглядит хорошо и больше не обязана тратить жизненные силы на отмершее соцветие.

Подкормки

При посадке весной удобрения нужны обязательно, и опытные садоводы и так знают, что нужно подсыпать гортензиям, чтобы они зацвели в первый раз. Как правило, для этого используется сбалансированное гранулированное минеральное удобрение. А вот в июле, когда цветение уже идет вовсю, нужно поддерживать растение в этом состоянии. В таком случае актуальными будут подкисляющие или щелочные удобрения, например, та же кофейная гуща или любые другие, даже покупные. Можно использовать лимонную кислоту - развести 30 г гранул на 10 литров воды и поливать куст под корень каждые 3-4 недели.

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