Первые седые пряди можно сделать менее заметными без краски: в этом поможет обычный шалфей

Издание предупреждает, что шалфей не скроет седину после одного применения и не изменит цвет волос кардинально.

Шалфей лекарственный ассоциируется преимущественно с настоем для горла, полосканием полости рта или травяным чаем для улучшения пищеварения. Между тем его уже много лет используют также в уходе за волосами, пишет interia kobieta.

Издание рассказало, что раньше это был один из домашних способов освежить кожу головы, уменьшить жирность и деликатно затемнить пряди. Сегодня этот бабушкин секрет возвращается, ведь он соответствует моде на простой уход без избытка косметических средств.

В статье отмечается, что шалфей не действует как обычная краска. То есть он не скроет седину после одного применения и не изменит цвет волос кардинально. Однако она может постепенно углубить оттенок, придать прядям более прохладный, темный тон и сделать первые седые пряди менее заметными.

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"Лучшие результаты обычно замечают брюнетки и обладательницы каштановых волос, особенно когда седина только начинает появляться", – отмечается в публикации.

Секрет шалфея кроется в его составе. Листья содержат дубильные вещества, флавоноиды, эфирные масла, а также соединения, обладающие вяжущим и освежающим действием.

Издание пояснило, что именно поэтому ополаскиватели из шалфея рекомендуются, в частности, тем, чьи волосы быстро теряют свежесть у корней.

"Эта трава может помочь уменьшить чрезмерное выделение себума, а заодно придать прическе легкость", – говорится в публикации.

Отмечается, что шалфей также применяют при склонности кожи головы к перхоти и раздражениям. Он обладает очищающим действием, способствует ощущению свежести и может облегчать дискомфорт после мытья.

"После такого ополаскивания волосы часто становятся более блестящими, пушистыми и менее утяжеленными", – отмечает издание.

Издание отмечает, что лучше всего шалфей подойдет людям с темным или средне-темным цветом волос:

каштановый;

каштаново-рыжий;

темно-русый.

Объясняется, что на таких прядях шалфей может углубить естественный цвет и сделать так, чтобы седые волосы не так сильно выделялись на фоне остальной прически.

В то же время издание советует блондинкам быть осторожными, особенно тем, у кого очень светлый, холодный или осветленный оттенок.

Указывается, что шалфей может слегка "согреть" цвет или придать ему травянистый, приглушенный оттенок. Поэтому перед первым применением стоит провести тест на одной, менее заметной пряди волос.

Кроме того, людям с очень чувствительной кожей головы следует провести аллергический тест. Например, можно нанести немного настоя за ухом или на сгибе локтя. Если через несколько часов не появится жжение, зуд или покраснение, можно осторожно применить ополаскиватель для волос.

Советы по применению

Издание поделилось рецептом №1. Это классический ополаскиватель из шалфея против первых седых прядей.

Отмечается, что это самый простой вариант, который хорошо подойдет для начала.

Ингредиенты:

2–3 столовые ложки сушеного шалфея;

500 мл кипятка.

Приготовление и применение:

Залейте шалфей кипятком, накройте и оставьте на 30–60 минут. Чем дольше он будет настаиваться, тем крепче будет настой. После остывания тщательно процедите жидкость. Вымойте волосы шампунем, смойте водой, а затем медленно облейте их настоем из шалфея, массируя при этом кожу головы. Больше не смывайте чистой водой. Отожмите волосы полотенцем и высушите, как обычно.

Уточняется, что такой ополаскиватель для волос следует применять раз в неделю. Если кончики волос очень сухие, лучше наносить его преимущественно у корней и на участки с заметным поседением.

Рецепт №2: более концентрированный ополаскиватель из шалфея и черного чая

Поясняется, что он подойдет брюнеткам и темноволосым женщинам, которые хотят сильнее затемнить первые седые пряди.

Ингредиенты:

2 столовые ложки сушеного шалфея;

2 столовые ложки листового черного чая или 2 пакетика крепкого чая;

500 мл кипятка.

Приготовление и применение:

Залейте травы и чай кипятком. Накройте и оставьте на около часа. После этого процедите настой и дождитесь, пока он остынет до комнатной температуры. После мытья волос облейте им пряди, особенно там, где седина наиболее заметна. Затем оберните волосы тёмным полотенцем на 20–30 минут.

Внимание: настой может окрашивать светлые ткани, поэтому лучше использовать старое полотенце.

Издание рекомендует применять такой ополаскиватель не чаще одного раза в неделю. Эффект появляется постепенно, обычно после нескольких процедур.

Другие факты о седине

Ранее УНИАН сообщал, что новое исследование выявило причину появления седых волос.

Также мы писали, что врачи составили список продуктов, которые могут замедлить появление седины.

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