Замаскировать седые волосы можно даже с помощью черного чая.

Есть много причин появления седины – от постоянного стресса до сокращения выработки меланина. Многие женщины борются с седыми волосами с помощью профессионального окрашивания в салоне или дома. Но чем закрасить седину, если аллергия на краску или нет желания прибегать к химии? УНИАН расскажет о разных вариантах.

Чем закрасить седину быстро

Если есть необходимость скрыть седину на волосах, а времени на визит в салон нет, специалисты советуют воспользоваться оттеночными бальзамами или тонирующими спреями. Найти их довольно нетрудно. Однако стойкость таких средств намного меньше, чем у краски, и этот факт тоже надо учитывать. При их использовании лучше вооружиться перчатками.

В случае, если краска вам не подходит из-за аммиака в составе, можете попробовать безаммиачные продукты.

Видео дня

Есть и другие варианты, чем закрасить седину народными средствами, чтобы добиться красивого эффекта. О них читайте далее.

Как закрасить седину народными средствами – хна и басма

Для тех, кто ломает голову, как закрасить седину на темных волосах без краски, в сети советуют обратить внимание на басму. Это порошок из растения индиго, который дает более темные оттенки при окрашивании.

Рыжеволосым девушкам может подойти хна – натуральный порошок из листьев лавсонии. Но оттенок нужно выбирать с умом, поскольку этот продукт может дать как рыжину, так и зеленоватый цвет.

Хотя эти натуральные средства часто фигурируют в статьях о том, как закрасить седину на темных волосах, использовать их нужно с осторожностью.

Учитывайте, что натуральные красители быстро вымываются, поэтому в них могут добавлять урзол – органическое химическое соединение, которое используется в красителях для волос, бровей и ресниц. Этот компонент делает цвет более стойким.

Сейчас урзол используется во многих средствах для окрашивания, но в довольно низкой и безопасной концентрации. В дешевых средствах из масс-маркета она куда выше, чем в профессиональных аналогах, и это может стать причиной довольно неприятных последствий – аллергии или химических ожогов.

Поэтому прежде чем решать, чем закрасить седину в домашних условиях, советуем взвесить все "за" и "против" или проконсультироваться со специалистом. Если у вас когда-то были аллергии, лучше рассмотреть другие варианты.

Как закрасить седину в домашних условиях без хны и басмы

Закрасить седину без краски можно с использованием средств, которые есть в каждом доме. С их помощью можно приготовить тонеры, которые замаскируют седину.

Как закрасить седину с помощью чая: пошаговая инструкция

Возьмите 5 ч.л. черного чая (важно использовать напиток без ароматизаторов и фруктов), добавьте в него немного орегано и розмарина.

Эту смесь залейте кипятком и отставьте остывать до комфортной температуры.

Готовое средство нанесите на волосы, накройте их пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом, после чего замотайте полотенцем.

Через час смойте тонер водой и помойте голову по своей привычной рутине.

Использовать такое средство можно раз в неделю. Чайный тонер поможет не только немного замаскировать седину, но и улучшит качество шевелюры.

Как закрасить седину без краски с помощью кофе

Заварите крепкий кофе (в идеале – заварной, без ароматических добавок). Использовать его лучше в качестве ополаскивателя для волос, который нужно подержать около 45 минут, после чего смыть.

Также можно смешать кофейную гущу с бальзамом для волос и сделать своеобразную маску. В этом случае нужно быть осторожным, ведь разные бальзамы и кондиционеры могут утяжелять волосы у корней. Если средство плохо вымыть, голова после сушки может казаться грязной.

Помимо чая и кофе также можно использовать корицу. Попробуйте смешать с маслами для волос и использовать как маску. Корица подойдет девушкам с рыжими локонами.

Прийти на помощь может и шалфей. Щепотку листьев залейте кипятком и оставьте настояться на 5-10 минут. Полученный отвар используйте как ополаскиватель после мытья головы, после чего высушите шевелюру.

Стоит отметить, что перед применением настоя из шалфея нужно сделать тест на аллергию на запястье. Советуем не пренебрегать этим шагом и в других случаях, особенно если рассматриваете использование хны или басмы.

Вас также могут заинтересовать новости: