Почему в отелях есть только белые полотенца и постельное белье: стоит ли так поступать дома

Белый цвет ассоциируется с роскошью, элегантностью и свежестью.

Когда вы входите в номер отеля, первое, что привлекает ваше внимание, - это белое постельное белье и безупречные полотенца. Несмотря на то, что это кажется лишь дизайнерским решением, эксперты говорят, что белый цвет выбирают из-за того, что он создает ощущение чистоты и свежести. Об этом пишет Adevarul.ro.

"После безопасности чистота всегда является приоритетом отеля. Белое, безупречное постельное белье напоминает гостям, насколько чист отель", - высказался Делейн Маккой, генеральный директор Coury Hospitality, для издания Travel + Leisure.

Эксперты отмечают, что кровать является главным элементом гостиничного номера, а белое постельное белье сразу создает впечатление свежепродезинфицированного помещения. Также любое пятно или след грязи сразу становится заметным, что заставляет отели соблюдать высокие стандарты чистоты.

Кроме того, белый цвет ассоциируется с идеей роскоши, элегантности и свежести. Номер с белым постельным бельем кажется светлее, просторнее и даже новым.

Практические преимущества белого постельного белья

Отели выбирают белое постельное белье и полотенца также из практических соображений.

"Белый цвет не выцветает", - сказал Крейг Стриклер, президент Valor Hospitality Partners Americas, в интервью Travel + Leisure.

Поэтому это означает, что текстиль служит дольше и выдерживает частую стирку при высоких температурах.

Белое постельное белье можно стирать вместе, не опасаясь выцветания, а отели могут использовать отбеливатели и сильные дезинфицирующие средства, не повреждая материал. В случае с цветным бельем или бельем с принтами многие из этих средств использовать нельзя.

"Это также помогает нашим сотрудникам быстро определять постельное белье, которое требует дополнительной стирки или замены", - отметил Брукс Ферринг, владелец отеля The Berkeley в Денвере.

Почему постельное белье в отелях кажется более мягким и удобным?

Многие люди замечают, что постельное белье в отелях более нежное и приятное, чем обычное домашнее. Объяснение этому кроется в используемых материалах.

Специалисты говорят, что большинство отелей выбирают хлопок высшего качества с высокой плотностью волокон, ведь он лучше выдерживает многократную стирку и обеспечивает более приятные ощущения на ощупь.

"В отелях премиум-класса часто используют постельное белье из дамаста или сатинированного хлопка - материалов, которые ценятся за мягкую текстуру, элегантный вид и долговечность. Кроме того, гостиничное постельное белье профессионально отглажено и идеально расправлено на кровати, что способствует созданию того особого ощущения порядка и комфорта, которое многие ассоциируют с отпуском", - добавляют в публикации.

Стоит ли использовать белое постельное белье и дома?

Эксперты советуют использовать такое белье дома, если вы хотите создать ощущение чистоты и спокойствия.

"Белое постельное белье легко сочетается с любым стилем интерьера, добавляет спальне света и создает впечатление простора. Кроме того, за ним легче ухаживать и эффективно дезинфицировать. Дизайнеры интерьеров говорят, что белый цвет также служит нейтральной основой, которая лучше подчеркивает другие декоративные элементы в комнате - подушки, одеяла, мебель или атмосферное освещение", - отмечает издание.

