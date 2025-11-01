Почти 40% кошек спят более 18 часов в сутки.

Поскольку кошка очень много спит, то, возможно, вы привыкли видеть ее в течение дня в ее любимых местах. Но порой кошка вдруг начинает спать в странных местах, где никогда раньше не спала.

Издание Catster выяснило у ветеринара Максбеттера Визельбергоа 7 причин, по которым кошка внезапно может начать спать в необычных местах

Пробуждаются инстинкты

Кошка может искать новое место для сна просто из-за своего инстинктивного поведения. Дикие кошки привыкли спать в разных местах и иногда брать с собой членов своей семьи.

Видео дня

Вы также можете заметить, что ваши пожилые кошки меняют места для сна, если вы приносите в дом нового питомца. Появление нового котенка может изменить иерархию и заставить доминирующих кошек занять новое место для сна.

Смена сезонов

Если вы живете в месте, где есть четыре четко выраженных сезона, вы можете заметить, что кошка ищет новое место, когда погода становится теплее или холоднее. Летом питомец может растянуться на солнечном месте, а когда начинает падать снег, уютно устроиться под одеялом. Кошка может укрыться в прохладном подвале, чтобы не перегреться, или устроить себе постель перед источником тепла, когда становится холодно.

Они хотят уединения

Кошка может спать в новом и необычном месте просто потому, что ищет уединения. Поиск нового места для сна также дает пушистикам чувство безопасности. Кошки очень хорошо умеют прятаться, поэтому вы можете даже не найти новое место для сна вашего питомца.

Страдают от боли

Если у вашей кошки хроническое заболевание, такое как артрит, смена места для сна может помочь облегчить боль. Если ее обычное место для сна находится высоко или в труднодоступном месте, боль может затруднять ей доступ к нему. Вместо этого она может искать мягкую постель, в которую легко забраться, или даже уютно устроиться на одеяле или рядом с источником тепла.

Многие кошки предпочитают быть в одиночестве и уходят, чтобы избежать контакта с людьми, когда им больно. Кошка, которая испытывает боль, может искать укромное место для сна, к которому вам трудно добраться.

Животное напугано

Кошки могут испугаться внезапных громких звуков, таких как слишком громкий телевизор или строительные работы на улице. Если сон кошки был прерван внезапным шумом, который ее напугал, в будущем она, скорее всего, не вернется в это место спать.

Негативная ассоциация кошки с ее кроватью может быть вызвана не только внезапными шумами. Она может связывать свое место для сна с болезненными ощущениями или неприятными воспоминаниями.

Стресс

Стресс может быть еще одним катализатором изменений в поведении кошек. Например, важное и стрессовое событие, такое как появление в доме новорожденного ребенка или нового домашнего животного, может побудить животное искать более безопасное место для сна. Такие вещи, как дорожные работы или строительство рядом с домом, также может вызывать стресс у кошек, которые любят стабильность в своей повседневной жизни.

Животное болеет

Если кошка борется с болезнью, то она может начать спать в новых местах. В этом случае лучше всего показать ее ветеринару.

Ранее УНИАН писал, почему кот переворачивает свою миску с водой.

Вас также могут заинтересовать новости: