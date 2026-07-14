Можно ли пользоваться телефоном во время зарядки: эксперты дали однозначный ответ

Кратковременное использование смартфона во время зарядки не представляет опасности. Но если речь идет о ресурсоемких задачах, лучше все же дождаться окончания зарядки.

Многие владельцы смартфонов продолжают переписываться, смотреть видео или листать соцсети, пока устройство подключено к зарядке. Однако эксперты предупреждают – хотя современные смартфоны рассчитаны на такую работу, делать это ежедневно все же не стоит.

Пользоваться смартфоном во время зарядки безопасно, если используются качественные зарядное устройство и кабель. Современные устойства оснащены системами защиты, которые позволяют одновременно заряжать аккумулятор и питать работающие компоненты устройства.

Однако у такой привычки есть несколько недостатков, пишет Benchmark.pl.

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Главная проблема – повышенный нагрев. Во время зарядки аккумулятор сам по себе выделяет тепло, а если одновременно запускать приложения, играть или смотреть видео, нагрузка на процессор растет, что еще сильнее повышает температуру корпуса. Именно перегрев считается одним из главных факторов, ускоряющих износ литий-ионных аккумуляторов.

Еще один минус – более медленная зарядка. Часть энергии в этот момент расходуется не на пополнение заряда аккумулятора, а на работу дисплея, процессора и других компонентов. В результате смартфону требуется больше времени, чтобы зарядиться до 100%.

Можно ли сидеть в смартфоне во время зарядки

Эксперты отмечают, что кратковременное использование девайса во время зарядки не представляет опасности. Однако если речь идет о ресурсоемких задачах – играх, записи видео или длительном просмотре роликов – лучше дождаться окончания зарядки. Это поможет снизить нагрев и продлить срок службы аккумулятора.

Особую осторожность рекомендуют соблюдать при беспроводной зарядке. Она сама по себе выделяет больше тепла по сравнению с проводной, а использование девайса в этот момент дополнительно увеличивает нагрев корпуса.

Поэтому, если в этом нет острой необходимости, специалисты советуют оставить смартфон в покое на время зарядки. Тем более что современные смартфоны с поддержкой быстрой зарядки способны восполнить до 50% заряда примерно за 30 минут, после чего ими можно пользоваться без лишней нагрузки на аккумулятор.

Ранее эксперты выяснили, влияет ли длина кабеля на скорость зарядки. При выборе зарядного кабеля гораздо важнее не длина, а качество самого кабеля.

Samsung объявила о планах запустить массовое производство твердотельных аккумуляторов в 2027 году. Новая технология, которую в индустрии называют "батареей мечты", существенно увеличить автономность телефонов, ускорит зарядку и практически исключить риск возгорания.

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