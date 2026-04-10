Как вежливо поставить на место токсичного человека: 10 фраз, которые действуют безотказно

Вероятно, каждому из нас доводилось сталкиваться с таким собеседником.

В повседневной жизни невозможно избежать токсичных людей: они злорадствуют, пытаются вас "остроумно" пристыдить или обидеть. Но можно научиться отвечать им спокойно, вежливо и в то же время решительно – так, чтобы показать, что они не производят на вас никакого впечатления, и одновременно четко дать понять, что не позволите им поднимать себе настроение за ваш счет, пишет Zwierciadlo.

Издание привело 10 практических фраз, которыми следует отвечать этим людям. Некоторые из них немного колкие, другие балансируют на грани сарказма, но все они остаются в рамках этикета. Они позволяют поставить злорадного человека на место, но делают это со стилем.

"Их эффективность заключается в том, что они сочетают три черты: не провоцируют эмоциональной реакции, разумно разоблачают намерения агрессора и заставляют его почувствовать неловкость без прямой атаки. Они не содержат оскорблений, ругательств или каких-либо эмоционально окрашенных слов. Ведь когда вы их используете, вы уже в проигрышной позиции, потому что именно этого и добивается токсичный человек – спровоцировать вас. Все мастерство заключается в том, чтобы не дать ему удовлетворения и показать, что вы выше этого – вам просто неинтересно играть в его детские игры", – говорится в материале.

Также издание дало ценный совет: чтобы ваш ответ произвел нужное впечатление, нужно сохранять спокойствие, дистанцию и нейтральность.

"Скажите фразу уверенным голосом, а потом… просто уйдите. Прерывание взаимодействия – ключевой момент. Агрессор останется один, растерянный, с ощущением, что выглядел нелепо. Это станет для него болезненным уроком", – отмечается в публикации.

Вот эти 10 вариантов ответов:

Это было не очень элегантно. Я ожидал/а от тебя большего.

Или мы общаемся на равных, или никак. Выбирай сам/сама.

Я достаточно уважаю себя, чтобы не продолжать с тобой эту дискуссию.

Я слушаю людей, которым есть что мне сказать, а не тех, кто просто хочет причинить мне боль.

Если это твой стиль общения, то это многое объясняет.

Меня утомляет твоя компания. Извини.

Дай знать, когда повзрослеешь. Я подожду.

Давай считать, что я этого не слышала, а ты этого не говорил/говорила, хорошо?

Это было не смешно. В следующий раз постарайся лучше.

Кажется, ты хотел/хотела меня обидеть, но у тебя не получилось. Предлагаю попробовать с кем-нибудь другим. Удачи!

Ранее УНИАН писал о 5 вопросах, которые нужно задать человеку на первой встрече, чтобы узнать о нем все. Эксперт по вопросам отношений Натасия Миллер рекомендует вот что спросить у потенциального партнера во время знакомства: "Что привело тебя сюда?", "Что тебя заинтересовало в этом мероприятии?", "С какими людьми тебе нравится общаться?", "Какие у тебя увлечения?" и "О чем ты чаще всего думаешь?".

