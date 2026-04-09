Жизнь на проценты: сколько денег нужно иметь на счету, чтобы больше никогда не работать

Возможно ли обеспечить себе безбедную жизнь, работая только ради удовольствия?

Представьте мир, где вам больше не нужно беспокоиться о счетах, а работу вы выполняете только тогда, когда у вас есть желание. Это не сказка, а результат продуманной финансовой стратегии, которую экономисты Университета Тринити разработали еще в 1998 году.

Метод называется "правило Тринити", или "правило трех", и сегодня он стал одним из важнейших столпов личных финансов, пишет Blikk. Но что это такое и как оно работает? Давайте рассмотрим подробнее.

Рождение правила 4 процентов

За правилом Тринити стоят три гениальных экономиста: Филип Л. Кули, Карл М. Хаббард и Дэниел Т. Уолз. Они разработали этот метод, проанализировав финансовые данные за период с 1925 по 1995 год. Целью их исследования был поиск такой инвестиционной стратегии, которая позволяла бы регулярно снимать деньги без риска того, что сбережения со временем закончатся. Результат?

Простое, но гениальное правило: если вы накопите сумму, в 25 раз превышающую ваши годовые расходы, то сможете ежегодно использовать 4 процента от накопленного капитала, сохраняя при этом финансовую стабильность.

Как это работает на практике

Исключительно для простоты, а не для реалистичности: если у кого-то есть сбережения в размере 250 000 евро, то в первый год можно снять 10 000 евро (это примерно 830 евро в месяц). В дальнейшем эта сумма корректируется с учетом инфляции, и предполагается, что денег хватит на 30 лет.

"Это правило 4% стало мантрой движения за ранний выход на пенсию (FIRE): отложи сумму в двадцать пять раз больше своих годовых трат, и тебе больше никогда не придется работать. Это было правдой... до 1995 года. Но с тех пор прошло 25 лет, и кое-что изменилось. До девяностых годов доходность 10-летних гособлигаций США составляла 6–10% и после конца шестидесятых никогда не опускалась ниже 5,7%. Но и до этого был лишь очень короткий период, когда она была ниже 4%. Сегодня же это жесткие 0,65%, то есть ноль целых шестьдесят пять сотых", – отметил финансовый эксперт в 2020 году.

Тогда, шесть лет назад, расчеты показывали, что из суммы около 875 000 евро можно извлекать примерно 1 600 евро в месяц, но через 45 лет средства иссякнут.

Это правило не дает ответов на два вопроса: где взять четверть миллиона евро на депозитном счете и что делать в периоды рекордной инфляции, которую мы наблюдали последние два-три года. Однако оно предполагает, что инвестиции – например, акции и облигации – растут в долгосрочной перспективе, и для этого существуют подходящие инструменты.

Цена финансовой независимости

Конечно, этот метод не является магией и не гарантирует полную безопасность. Колебания финансовых рынков, изменения инфляции или неожиданные расходы – такие как проблемы со здоровьем или ремонт жилья – могут повлиять на стратегию.

Именно поэтому правило Тринити – это скорее ориентир, а не высеченный в камне закон. Его создатели также подчеркивали, что время от времени план может нуждаться в корректировке, чтобы адаптироваться к жизненным переменам.

Почему это важно для нас

Правило Тринити интересно не только финансовым экспертам, но и всем, кто хочет создать долгосрочную материальную безопасность. Благодаря простоте и понятности метода его может применять любой, кто готов осознанно планировать и копить.

Более того, оно предназначено не только для тех, кто готовится к пенсии, но и для молодых людей, стремящихся к финансовой независимости.

Перспективы на будущее

Экономическая ситуация в мире меняется, но правило Тринити остается в центре внимания. Хотя основы метода прочны, современные финансовые инструменты и глобальные экономические тренды могут бросать новые вызовы. Однако несомненно то, что правило Тринити – это инструмент, который помогает лучше понять свои финансы и более осознанно планировать будущее.

Итак, если вы до сих пор не задумывались, сколько денег вам нужно для полной материальной свободы, пришло время взять калькулятор и начать планирование. Правило Тринити указывает путь, остальное зависит в основном от вас!

