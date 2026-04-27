Их гнезда напоминают офисный комплекс с регулируемым климатом: что это за трудолюбивые существа

Известные строительством гигантских грибных ферм, за которыми ухаживают миллионы рабочих, муравьи-листорезы - одни из самых трудолюбивых муравьев, известных науке, и по своим организаторским способностям они не уступают людям. Об этом пишет discoverwildlife.

Как и другие муравьи, они очень социальны и живут колониями, где особи делятся на семь каст, каждая из которых выполняет различные задачи по приказу правящей королевы. Колонии требуется примерно 18 месяцев, чтобы достичь зрелости, и она может прожить 10-20 лет.

Известно, что по меньшей мере 55 видов муравьев режут, жуют и обрабатывают листья. Эти муравьи относятся к трем основным родам - Atta, Acromyrmex и Amoimyrmex - все они входят в трибу Attini, обычно известную как муравьи, выращивающие грибы. Не все виды в этой разнообразной трибе являются листорезами: некоторые собирают разлагающиеся растительные остатки, экскременты насекомых или фрагменты древесины для подпитки своих грибных ферм.

Видео дня

Где живут муравьи-листорезы

Важно, что эти муравьи эндемичны для Южной и Центральной Америки, Мексики и некоторых районов юга США. Они обитают преимущественно в тропических лесах, но также встречаются в более открытых местах обитания, таких как саванны и сельскохозяйственные угодья, где их часто считают вредителями. Для строительства своих сложных подземных гнезд муравьи-листорезы роют глубокие ямы в лесной почве, достигая глубины до 9 метров.

Используя зазубренные челюсти, которые действуют как вибрирующие пилы, специализированные рабочие муравьи, известные как фуражиры, они срезают полукруглые кусочки листьев с живых растений. Они поднимают эти фрагменты (которые могут весить в восемь раз больше их собственного веса) своими челюстями и несут их обратно в свои гнезда, используя специальную бороздку на голове и ряд спинных шипов, чтобы удерживать груз в устойчивом положении. Челюсти фуражиров покрыты цинком, что придает им бритвенно-острые режущие кромки. Их укус также очень силен, в 2600 раз превышая вес их собственного тела.

Для чего они используют листья

Вопреки распространенному мнению, эти муравьи не едят собранные листья. Вместо этого они используют их для поддержания жизнедеятельности гриба, который они выращивают и собирают для кормления себя и своих личинок.

После переноса листьев домой (что эквивалентно переносу более 500 кг одними зубами), муравьи-фуражиры передают работу более мелким муравьям, которые пережевывают листья в кашицу, смешивая их с экскрементами и ферментами, чтобы создать питательную кашицу, которую затем потребляет выращенный ими гриб.

Интересно, что другие рабочие ухаживают за этими грибными участками, удаляя чужеродные споры и бактерии. Будучи одомашненным, этот гриб генетически отличается от своих диких сородичей и не смог бы выжить без помощи этих муравьев.

Есть ли какая-либо структура в их гнездах

Гнезда муравьев-листорезов состоят из тысяч помещений с контролируемым климатом, напоминая по строению городской офисный комплекс. Не все эти помещения используются для выращивания грибов. В некоторых гнездах находятся питомники для выращивания личинок, другие представляют собой специально отведенные места для мусора и хранения спящих рабочих муравьев и излишков листвы.

Также есть камера для королевы, где она откладывает сотни яиц в день. Эти помещения соединены серией туннелей и вентиляционных шахт, которые имеют решающее значение для регулирования температуры, влажности и циркуляции воздуха внутри гнезда.

Насколько велики их гнезда

Отмечается, что одно гнездо может достигать более 30 метров в диаметре и простираться на несколько метров в глубину. Самое большое из зарегистрированных гнезд занимало площадь 67 м², что примерно соответствует размеру небольшой квартиры. Это гнездо было создано видом, известным как Atta laevigata, и содержало 1920 камер, 238 из которых были заняты грибными садами.

Как и большинство муравьев-листорезов, они имеют плохое зрение и вместо этого полагаются на химические сигналы для общения. Отправляясь на поиски листьев, фуражиры оставляют феромонные следы, чтобы направлять других по уже проторенным тропам.

Они также вырабатывают специфические феромоны тревоги, чтобы предупреждать солдат о любых угрозах или нападениях со стороны конкурирующих колоний. Многие муравьи-листорезы также общаются посредством стридуляции, когда отдельные особи используют специальный напильник на брюшке для издавания вибрационных "щебетаний", которые могут сигнализировать о помощи, координировать работу или поднимать тревогу.

Кто на них охотится

Помимо того, что муравьи-листорезы являются источником пищи для других муравьев, ими питаются броненосцы, муравьеды, пауки и различные виды птиц. Броненосцы, обладающие длинными липкими языками и мощными когтями для рытья нор, представляют наибольшую угрозу для листорезов, поскольку они могут выкапывать целые гнезда и пожирать все, что находится внутри, от маток и рабочих особей до личинок и яиц.

Новости о животных

В зоопарке Чапультепек в Мехико рыжий домашний кот нагло крадет еду у бенгальского тигра. По словам сотрудников зоопарка, кот пробирается к вольеру тигра 3-4 раза в неделю.

Вас также могут заинтересовать новости: