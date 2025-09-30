Давайте проверим остроту вашего зрения.

Головоломки на поиск слов полюбились многим пользователям Сети. Они популярны как среди детей, так и среди взрослых.

Эти задания кажутся очень простыми, но на самом деле это далеко не так. Ограниченное время, большое количество деталей – все это лишь мешает сконцентрироваться на пути к ответу. УНИАН подготовил для вас новый вызов.

Стоит заметить, что регулярное решение различных головоломок или оптических иллюзий считается одним из наиболее эффективных способов улучшения концентрации, внимательности к деталям и наблюдательности. Имеете ли вы острое зрение – давайте проверим вместе.

Ниже вы увидите коллаж, где среди случайных букв, расположенных на изображении в произвольном порядке, мы спрятали слово "глобус". Задача читателя состоит в том, чтобы найти его всего за 13 секунд.

Сделать это можно, соединив отдельные буквы в осмысленную комбинацию по горизонтали или по вертикали. Готовы проверить себя?

Начинаем отсчет времени. Для удобства можете установить таймер. Помните, что у вас есть всего 13 секунд.

Что ж, время на поиски исчерпано. Удалось ли вам заметить слово "глобус" в этом хаосе? Множество деталей могли отвлекать вас от цели, поэтому если вы справились, вы действительно очень внимательный человек. Не забудьте похвалить себя за это достижение.

Ответ на головоломку:

