Давайте проверим вашу внимательность к мелочам.

Решение головоломок – очень популярное занятие среди интернет-пользователей. Разнообразные умственные задачки также помогают развить ряд способностей.

Регулярное решение головоломок, оптических иллюзий и ребусов тренирует внимательность к деталям, концентрацию, навыки наблюдения и другие важные в повседневной жизни навыки. УНИАН подготовил для вас новый вызов, который проверит ваши способности.

В этом задании вам нужно заметить слово "сало" среди множества одинаковых слов "соло". Справиться надо всего за 8 секунд, поэтому советуем не отвлекаться.

Вы должны внимательно просканировать глазами изображение, чтобы выполнить поставленную задачу. Готовы проверить свои способности?

Время пошло! Для удобства можете установить таймер. Помните, что времени мало.

Что ж, ваши 8 секунд исчерпаны. Удалось ли вам заметить слово "сало" за это время? Сделать это было довольно непросто, ведь большое количество слов "соло" могло сбивать с толку.

Но если вы таки отыскали заданное слово, можете собой гордиться. У вас очень острое зрение. Кроме того, вы умеете замечать детали в общей картине и выделять необходимые элементы.

Если же вам не удалось найти слово за отведенные 8 секунд, попробуйте вернуться к изображению и поискать еще. Забудьте о таймере, внимательно просканируйте строку за строкой. У вас все получится. Главное – не сдаваться.

Ответ на головоломку:

