Будьте внимательны, ведь в этом задании слово может быть спрятано по горизонтали или по вертикали.

Головоломки на поиск слова являются одними из самых популярных умственных задачек в Интернете. Решать их не только весело, но и полезно.

Дело в том, что такие задания улучшают внимательность и словарный запас. Кроме того, тренируется память, концентрация, умение действовать в условиях ограниченного времени и другие важные в повседневной жизни навыки. УНИАН подготовил для вас кое-что интересное.

Ниже вы увидите изображение, где расположены несколько строк с буквами. Среди них мы спрятали одно слово – "каштан". Задача читателя заключается в том, чтобы его отыскать.

Видео дня

Сделать это надо, соединив буквы в осмысленную комбинацию. Будьте внимательны, ведь в этом задании слово может быть спрятано по горизонтали или по вертикали, но не по диагонали.

Еще одним важным нюансом является ограничение во времени. На ответ у вас будет всего 11 секунд, поэтому советуем ни на что не отвлекаться.

Так что, вы принимаете этот интересный вызов? Если ответ утвердительный, начинаем отсчет времени. Для удобства можете установить таймер.

Готовы? Скорее к поискам!

Что ж, 11 секунд, отведенные на поиск слова "каштан" в этом интересном задании, исчерпаны. Смогли ли вы заметить его среди множества букв? Сделать это было довольно непросто, но если вы справились, у вас действительно очень острое зрение. Вы, видимо, очень внимательный к мелочам человек, от которого трудно что-то скрыть.

Ответ на головоломку:

Больше интересных вызовов от УНИАН

Предлагаем вам интересное задание, в котором надо отыскать слово "сало" среди множества одинаковых слов. На ответ у вас будет 8 секунд.

Или же можете проверить свои способности в головоломке, где необходимо всего за 12 секунд найти слово "йогурт".

Вас также могут заинтересовать новости: