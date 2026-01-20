Нужно перетащить 2 спички, чтобы равенство стало правильным: простой тест для проверки IQ

Эта головоломка проверит ваше логическое мышление и математические способности.

Некоторые головоломки проверяют внимательность к деталям, другие же тестируют ваше критическое и логическое мышление.

УНИАН создал новый вызов, который будет под силу далеко не каждому. Решить эту задачку смогут только целеустремленные люди, которые способны концентрироваться и не ищут легких путей.

Головоломка заключается в том, чтобы исправить математически неправильное равенство. Ниже вы увидите изображение, где спичками выложено 0-5=6. Очевидно, что здесь что-то не так.

Всего на этом изображении 20 спичек. Вам нужно переместить две из них таким образом, чтобы уравнение стало правильным.

Сможете ли вы успешно решить эту головоломку? Давайте проверим.

Смогли ли вы найти ответ на эту задачку? Справиться было непросто, поскольку не сразу можно понять, с чего начать.

Некоторым пользователям эта головоломка могла показаться легкой, а другим – сложной. Мы покажем вам ответ:

Если вам понравилось задание со спичками, предлагаем вам проверить себя в похожей головоломке. Вам нужно переставить две спички так, чтобы равенство 9+6=13 стало математически правильным. Как думаете, справитесь?

Или же можете попробовать найти трех коз среди оленей. Это задание проверит вашу внимательность к деталям. На ответ у вас будет всего 11 секунд.

