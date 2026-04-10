14 фруктов, в которых клетчатки больше, чем в яблоке

Включение фруктов в рацион - полезное и вкусное дополнение.

Одним из самых полезных и доступных фруктов является яблоко – настоящий кладезь питательных веществ, входящий в тройку лидеров по объему мирового производства. Одно яблоко среднего размера содержит около 95 калорий и примерно 4 грамма клетчатки, что обеспечивает множество преимуществ для здоровья.

Издание The take out пишет, что исследования показывают, что употребление одного-двух яблок в день может снизить риск развития диабета 2 типа. Тем не менее, питательная ценность яблок не означает, что другие фрукты менее важны.

Маракуйя

Маракуйя – питательный тропический фрукт, богатый клетчаткой, антиоксидантами, витаминами и растительными веществами. Например, содержание белка в маракуйе составляет более 2 граммов на 100 граммов.

Видео дня

Один фрукт содержит примерно 17 калорий, около 9% от суточной рекомендуемой нормы витамина С, 8% витамина А и 2% железа и калия, а также 2 грамма клетчатки, которая помогает контролировать уровень холестерина, а также поддерживает здоровье кишечника.

Малина

В одной порции малины содержится целых 8 граммов клетчатки. Эта ягода также является отличным источником витамина С: в каждой порции содержится 25 миллиграммов этого витамина.

Груши

В одной средней груше содержится 6 граммов клетчатки как растворимой, так и нерастворимой, которая полезна как для здоровья кишечника, так и для сердца. Помимо 80 калорий, средняя груша содержит такие важные элементы, как витамин C, витамин K, калий и медь. Кроме того, груши богаты антиоксидантами.

Авокадо

В одном среднем авокадо содержится 10 граммов – это более чем в два раза больше, чем в среднем яблоке. Авокадо также содержит высокий уровень мононенасыщенных жиров, которые считаются полезными. Исследования показали, что высокое потребление авокадо также связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Грейпфрут

В половине грейпфрута содержится чуть меньше 2 граммов клетчатки, но большая ее часть находится в жевательной внутренней мембране плода, которую обычно выбрасывают.

Помимо клетчатки, грейпфруты содержат множество других важных питательных веществ. Среди них – высокое содержание витаминов С и А, а также калия, тиамина и фолиевой кислоты. В них также присутствует ликопин, антиоксидант, содержащийся в помидорах и арбузах, который помогает защищать клетки организма от повседневных повреждений.

Киви

В одной порции киви содержится более 300 миллиграммов калия, что сопоставимо с бананом, и больше витамина С, чем в апельсине. Киви также не отстает по содержанию клетчатки: в одной порции - 5 граммов. Кроме того, в нем содержится фермент под названием актинидин, который способствует пищеварению и помогает размягчить мясо.

Банан

Один средний банан дает около 105 калорий энергии и примерно 3 грамма клетчатки. Высокое содержание калия помогает организму выводить натрий, что может снизить кровяное давление и, в свою очередь, благотворно повлиять на здоровье сердца. Бананы также способствуют пищеварению и здоровью кишечника, помогая регулировать стул.

Гуава

В одной гуаве содержится около 40 калорий. Кроме того, фрукт может похвастаться высоким содержанием клетчатки - около 9 граммов на порцию, белка, витамина С и калия.

Гуава – один из тех фруктов, которые можно есть целиком. Кожица съедобна и богата антиоксидантами. Мякоть сладкая и сочная, а семена придают каждому кусочку хрустящую текстуру, богатую клетчаткой.

Клубника

Клубника – богата витаминами, минералами, антиоксидантами и другими фитонутриентами. Хотя в ней и не так много клетчатки, как в яблоке, но в одной порции содержится около 3 граммов. Эта же порция обеспечит вас большим количеством витамина С, чем апельсин, при этом содержание сахара будет умеренным – около 7 граммов. Исследования показывают, что ежедневное употребление клубники может даже улучшить когнитивные функции.

Гранат

Гранаты богаты антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалениями, что делает их полезными для здоровья сердца. Они также могут помочь снизить уровень холестерина ЛПНП и регулировать кровяное давление.

Апельсин

Один апельсин среднего размера может содержать более 80 миллиграммов витамина С, что почти в 10 раз превышает его количество в яблоке. При этом апельсины содержат множество фитохимических веществ – биологически активных соединений, которые помогают организму противостоять болезням, а некоторые из них обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Содержащийся в этом фрукте бета-каротин помогает защитить кожу от повреждений, а витамин С способствует стимулированию выработки коллагена.

Чернослив

Вего пять черносливов обеспечит организм чуть более 100 калориями, а также 3 граммами клетчатки, что немного меньше, чем в яблоке. Чернослив – это древнее средство от запоров благодаря содержанию клетчатки, что также помогает улучшить здоровье пищеварительной системы, а также может способствовать здоровью костей.

Абрикосы

Абрикосы могут похвастаться богатым набором активных фитохимических веществ. Содержание клетчатки - примерно 1,5 грамма в двух абрикосах - помогает стимулировать моторику желудка и предотвращать запоры, в то время как растворимая клетчатка помогает снизить уровень холестерина и поддерживать низкий уровень сахара в крови. Порция того же размера также содержит 8% от суточной рекомендуемой нормы витаминов A и C, а также таких антиоксидантов, как бета-каротин и лютеин.

Черника

Черника - источник многих антиоксидантов и полезных фитохимических веществ. Она настолько богата питательными веществами, такими как витамин C, что ее часто называют суперпродуктом.

Содержащийся в ягодах антоцианин – фитохимическое вещество, которое, как считается, защищает организм от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа, – может также обладать противораковыми свойствами и способствовать уменьшению воспалительных процессов. Исследования показывают, что черника также благотворно влияет на микрофлору кишечника, что способствует улучшению общего состояния кишечника.

