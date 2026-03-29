12 продуктов, в которых клетчатки значительно больше, чем в овсянке

Эксперты составили список суперфудов, содержащих рекордное количество клетчатки.

Популярная овсянка, которую традиционно считают королевой завтраков, на самом деле имеет серьезных конкурентов. Как выяснилось, существует целый ряд продуктов, которые содержат гораздо больше пищевых волокон и лучше помогают поддерживать здоровье кишечника, пишет издание Verywell Health.

Как говорится в научном исследовании, опубликованном в журнале American Journal of Lifestyle Medicine, большинство людей не потребляют даже половины рекомендуемой нормы клетчатки, что создает серьезный "разрыв" в питании.

Итак, вот список из 12 продуктов-рекордсменов, которые помогут преодолеть этот дефицит, от экспертов.

Сушеный горох (8,2 г клетчатки)

По своим свойствам он похож на чечевицу и является незаменимым ингредиентом для сытных супов и рагу. Однако автор предупреждает: "Не спешите добавлять в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как горох. Слишком быстрое увеличение ежедневного потребления клетчатки может привести к неприятным симптомам, таким как вздутие живота, спазмы и газы".

Чечевица (7,8 г)

Эта представительница семейства бобовых – настоящая сокровищница питательных веществ. Чечевица очень сытная, поэтому ее рекомендуют добавлять в рагу и гарниры.

Инжир (7,3 г)

Его можно употреблять свежим, сушеным или даже термически обработанным. По имеющимся данным, этот фрукт является спасением для пищеварения. Как говорится в материале, опубликованном в научном журнале Explore, включение инжира в рацион может помочь снизить риск запоров, вздутия живота и дискомфорта в животе.

Лимская фасоль (13,2 г)

Также известная как "масляная фасоль", она является абсолютным рекордсменом по содержанию клетчатки. В вареном виде она имеет нежную кремовую текстуру и приятный сладковатый привкус. Ее рекомендуют добавлять в любимые блюда, чтобы мгновенно повысить их полезность.

Нут (6,3 г)

Этот популярный вид бобовых ценят за высокое содержание растительного белка, железа и фолатов. Нут чрезвычайно универсален: его можно превратить в кремовый хумус или запечь до хрустящей корочки как здоровую альтернативу чипсам.

Чернослив (6,2 г)

Сушеные сливы – классическое средство для здоровья кишечника, содержащее как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. Согласно исследованию, опубликованному в The American Journal of Gastroenterology, употребление 60 миллилитров сливового сока ежедневно может помочь облегчить симптомы запоров. Его рекомендуют добавлять в йогурты или утренние смузи.

Попкорн (3,5 г)

Неожиданно, но попкорн – это отличный способ увеличить потребление клетчатки. Главное условие – готовить его горячим воздухом без использования лишнего жира. Чтобы перекус был деликатесом, стоит попробовать сбрызнуть его оливковым маслом и посыпать пармезаном вместо магазинного масла.

Фасоль (6,5 г)

Вкусные и питательные бобы помогают долго сохранять чувство сытости. Как говорится в материале, добавление фасоли в рацион может помочь стабилизировать уровень сахара в крови и снизить риск диабета.

Киноа (5,2 г)

Хотя на вкус она напоминает зерно, на самом деле это семена. Киноа – это полноценный белок, содержащий магний и витамины группы B. Ее можно использовать как основу для салатов или даже варить вместо овсянки на завтрак.

Груша (5,5 г)

Сладкие и сочные груши лучше всего употреблять вместе с кожурой, где сконцентрирована большая часть клетчатки. Добавьте нарезанную грушу в кашу или запеките ее – это станет прекрасным полезным десертом для всей семьи.

Яблоки (4,8 г)

Одно яблоко в день существенно повышает уровень калия и витамина C. Своей пользой они обязаны пектину. В материале подчеркивается: "исследования показали, что употребление продуктов, богатых пектином, может помочь предотвратить запоры и уменьшить потребность в слабительных".

Грейпфрут (4,9 г)

Этот цитрус известен своим влиянием на иммунитет, однако он не менее полезен для кишечника. Клетчатка грейпфрута помогает регулировать стул и поддерживать здоровое состояние микробиома.

Осторожное употребление

Ранее УНИАН писал, что нельзя есть авокадо каждый день, несмотря на его полезные свойства. Хотя жиры полезны (мононенасыщенные), плод очень калорийный.Авокадо содержит сорбитол (тип сахарного спирта), который в больших дозах может вызывать вздутие живота, газообразование или диарею, особенно у людей с чувствительным кишечником. А из-за высокого содержания витамина К авокадо может снижать эффективность некоторых препаратов.

Вас также могут заинтересовать новости: