Что произойдет с организмом, если ежедневно есть клубнику: ответ диетологов

Ежедневное употребление клубники приносит немалую пользу здоровью.

Идеально сладкая и сочная клубника – один из самых популярных фруктов в супермаркетах. Она также прекрасно влияет на общее состояние здоровья, ведь содержит множество витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов, пишет Real Simple.

Издание отмечает, что клубнику чрезвычайно легко добавлять в различные блюда – как свежую, так и замороженную. Она может дополнять смузи, йогурт или овсянку. Или же эти ягоды можно есть просто так, полив шоколадом или медом.

По мнению диетологов, ежедневное употребление клубники приносит немалую пользу для здоровья.

"Клубника, хотя и небольшая, но содержит множество важных питательных веществ, в частности витамин С, клетчатку, фолаты, калий и антиоксиданты. На самом деле, всего одна порция обеспечивает почти 100 процентов суточной потребности в витамине С", – рассказала диетолог Миа Син.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в одной чашке клубники весом 166 граммов содержится следующая пищевая ценность:

Калорийность: 53,1 ккал;

Белок: 1,11 г;

Углеводы всего: 12,7 г;

Сахар: 8,12 г;

Клетчатка: 3,32 г;

Жиры: 0,498 г;

Витамин С: 97,6 мг;

Кальций: 26,6 мг;

Магний: 21,6 мг;

Фосфор: 39,8 мг;

Калий: 254 мг;

Натрий: 1,66 мг;

Небольшие количества фолатов, железа и цинка.

Издание утверждает, что включив клубнику в свой рацион, вы получите целый ряд преимуществ. Во-первых, благодаря высокому содержанию клетчатки в этом фрукте улучшится состояние кишечника.

"Клетчатка помогает поддерживать здоровую перистальтику кишечника и общую работу пищеварительной системы", – отметила диетолог Джана ДиМария.

Она добавила, что клубника также содержит пектин – пребиотическую клетчатку, которая служит источником питательных веществ для полезных бактерий кишечника.

"Когда кишечные бактерии ферментируют эту клетчатку, они вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, такие как бутират, который поддерживает здоровье кишечника и уменьшает воспаление", – рассказала ДиМария.

Кроме того, регулярное употребление клубники также будет способствовать укреплению иммунитета.

Как объясняет ДиМария, здоровый микробиом кишечника коррелирует с более сильной иммунной системой, а более 70% иммунных клеток организма обитают именно там. Важную роль играет и высокое содержание витамина С в этом фрукте.

"Витамин С накапливается в лейкоцитах и может усиливать процесс уничтожения микроорганизмов. Он также способствует выработке и улучшению функции иммунных клеток, таких как лимфоциты и фагоциты, которые выявляют и уничтожают патогены, например бактерии и вирусы", – подчеркнула диетолог.

В публикации говорится, что еще одно преимущество регулярного употребления клубники – улучшение здоровья сердца.

"Клубника способствует здоровью сердца прежде всего благодаря клетчатке, калию и антиоксидантам, таким как антоцианы. Клетчатка помогает снизить уровень "плохого" холестерина, уменьшая его всасывание, калий поддерживает здоровое артериальное давление, уравновешивая уровень натрия, а антоцианы способствуют здоровой работе сосудов и уменьшают окислительный стресс", – рассказала Син.

Кроме того, ежедневное употребление этих ягод может помочь регулировать общий окислительный стресс и воспалительные процессы.

"Клубника содержит антиоксиданты, такие как витамин С, антоцианы и другие полифенолы, которые помогают уменьшить воспаление в организме. Эти соединения действуют путем нейтрализации свободных радикалов и снижения маркеров воспаления", – объясняет диетолог.

Подчеркивается, что это очень важно, поскольку хронический окислительный стресс и воспаление связаны с диабетом 2 типа, сердечными заболеваниями и некоторыми видами рака.

Однако употребление большого количества клубники, а также сбалансированное питание может снизить этот риск.

Что касается клубники, то, по словам Син, практическая рекомендуемая суточная норма составляет 1 чашку или до 8 ягод.

"Для большинства людей ежедневное употребление клубники в рамках сбалансированного рациона является безопасным и полезным для здоровья. Однако все же важно разнообразить потребление фруктов, чтобы получать более широкий спектр питательных веществ", – отметила диетолог.

Ранее УНИАН сообщал, что диетологи перечислили, какие фрукты рекомендуют употреблять весной.

Также мы писали, что составлен список из 9 фруктов, в которых клетчатки больше, чем в яблоках.

Вас также могут заинтересовать новости: