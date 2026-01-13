Ученые узнали, какие изменения происходят с организмом астронавтов в космосе

Ученые проанализировали МРТ-снимки 26 астронавтов до полета и после возвращения.

Новое научное исследование влияния космических полетов на здоровье человека показало, что у астронавтов со временем меняются положение и форма мозга.

Как пишет Sky News со ссылкой на исследование Proceedings of the National Academy of Sciences, после пребывания в космосе мозг смещается "вверх и назад внутри черепа", причем наибольшие изменения фиксируются в сенсорных и моторных областях. Наблюдаются, по словам ученых, "региональные нелинейные боковые деформации, которые отличаются между верхними и нижними частями мозга".

В частности, исследователи проанализировали МРТ-снимки 26 астронавтов до полета и после возвращения из космоса. Полученные данные сравнили со снимками 24 гражданских участников на Земле, которые находились в условиях длительного постельного режима с наклоном головы вниз - модели, имитирующей воздействие микрогравитации.

Видео дня

У гражданских участников также зафиксировали изменения формы и положения мозга, однако у астронавтов смещение вверх было значительно более выраженным.

"Последствия этих связанных с космическими полетами смещений и деформаций мозга для здоровья и работоспособности человека требуют дальнейших исследований, чтобы проложить путь к более безопасному освоению космоса", – отметили ученые.

По их словам, хотя большинство деформаций исчезает в течение шести месяцев после полета, часть изменений сохраняется.

Соавтор исследования, профессор кафедры прикладной физиологии и кинезиологии Университета Флориды Рэйчел Сайдлер подчеркнула, что "необходимо понять эти изменения и их влияние, чтобы обеспечить безопасность и здоровье астронавтов и сохранить их долгосрочную работоспособность".

Говоря о роли продолжительности пребывания в космосе, Сайдлер отметила, что именно этот фактор является ключевым:

"Наибольшие изменения наблюдались у тех, кто провел в космосе год. У тех, кто летал только две недели, изменения также были, но менее выраженные – продолжительность пребывания играет решающую роль".

Другие новости о космосе

Напомним, согласно исследованиям, галактика GS-10578, известная также как "Галактика Пабло", имеет массу, которая примерно в 200 миллиардов раз превышает массу Солнца. Благодаря данным, полученным с космического телескопа James Webb и радиообсерватории ALMA, ученые пришли к выводу, что эта массивная галактика, вероятно, была "задушена" собственной центральной черной дырой. В возрасте около трех миллиардов лет она должна была бы находиться на пике активности, однако оказалась мертвой именно из-за влияния черной дыры.

Вас также могут заинтересовать новости: