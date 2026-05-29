В Украину начали поставлять первые кроссоверы Ferrari

В Украине заметили новые Ferrari Purosangue. Один из кроссоверов сфотографировали в Одессе – фото автомобиля белого цвета опубликовали на странице carlos.car.spot.odessa.

Также похожий на Purosangue автомобиль недавно видели в Киеве. На фото видна задняя часть авто, которое находилось в грузовике.

"Это официально первый кроссовер итальянской марки в Украине и даже не прототип", – написал украинский автоблогер Roma Urraco.

Напомним, первый кроссовер Ferrari был представлен в 2022 году. Стоимость Ferrari Purosangue на Западе стартует примерно от 430 000 долларов. В Украине автомобиль может стоить более 500 000 долларов.

Модель стала первым серийным кроссовером в истории Ferrari. Несмотря на новый формат кузова, автомобиль сохранил традиционную для бренда концепцию.

Purosangue построен на той же платформе, что и купе Ferrari Roma, и выполнен в стиле фастбэк. У него задние двери открываются против движения. Автомобиль оснащен 6,5-литровым двигателем V12 мощностью 725 л. с.

Недавно компания Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль – Ferrari Luce. Электромобиль получил обтекаемый кузов с минималистичным дизайном и выразительными аэродинамическими элементами.

По мнению специалистов, полный привод, четыре двери и пятиместная конфигурация делают эту модель самой просторной и универсальной среди всех Ferrari. В то же время дизайн новинки понравился далеко не всем. Некоторые обозреватели отметили, что автомобиль выглядит "обычным" и даже "несколько скучным".

Для тех, кто ищет более агрессивную спортивную модель, Ferrari представила суперкар 849 Testarossa с гибридной силовой установкой. Он призван возродить легендарное название – речь идет о культовой модели 80-х Ferrari Testarossa.

