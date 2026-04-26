Сколько топлива понадобится F-35A для полета из США в Китай: цифра может удивить

Это расстояние намного превышает дальность полета F-35A без дозаправки.

Lockheed Martin F-35A является одним из самых востребованных истребителей в мире. Хотя при разработке таких самолетов расход топлива при дальних перелетах не был главным приоритетом, им иногда приходится выполнять длительные полеты или пересекать целые океаны.

В SlashGear выяснили, сколько топлива потребуется F-35A для перелета из США в Китай. Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов, в том числе от маршрута полета.

Отмечается, что сперва нужно определить начальную и конечную точки полета. Реалистичной отправной точкой для полета могла бы стать авиабаза Эйлсон на Аляске. На этой базе базируются самолеты F-35A, и она выполняет задачи в Тихоокеанском регионе.

В издании определили конечной точкой полета международный аэропорт Шанхай-Хунцяо. Расстояние от авиабазы Эйлсон до этого аэропорта составляет 4 334 мили (6975 километров).

Также в издании отметили, что это расстояние намного превышает дальность полета F-35A. Именно поэтому в гипотетическом сценарии потребуется несколько раз заправиться в воздухе.

Используя дальность полета и емкость топливных баков истребителя, а также расстояние между аэропортами, в издании рассчитали приблизительную оценку того, сколько топлива израсходует F-35A. Даже если предположить, что самолет летит в идеальных условиях, без встречного ветра и других неблагоприятных факторов, для этого перелета все равно потребуются тысячи литров топлива.

В издании напомнили, что F-35A может нести максимум 8391 кг топлива и имеет дальность полета 2222 километра. Из этого выходит, что для полета понадобится более трех раз заправить истребитель в воздухе. Умножив это число на максимальную емкость топливного бака самолета, получилось определить, что самолет израсходует в общей сложности более 25 000 кг топлива.

В издании предположили, что для такого полета понадобилось бы заправить F-35A топливом Jet-1A, плотность которого составляет 0,8 кг на литр. Из этого выходит, что истребитель израсходовал бы около 33 095 литра топлива во время полета из США в Китай.

Почему проект F-35 "съедает" 2 триллиона долларов

Ранее Business Insider писало, что почему стоимость программы истребителей F-35 компании Lockheed Martin в течение всего срока ее эксплуатации превысит отметку в 2 триллиона долларов. Оказывается, что большая часть этой суммы пойдет не на строительство самолетов, а на их дальнейшее обслуживание.

Согласно отчету Счетной палаты США (GAO) за 2024 год, на обеспечение эксплуатации – то есть ремонт и техническое обслуживание – приходится около 75% общей стоимости программы.

Интересно, что один F-35 стоит около 90 миллионов долларов, что даже дешевле некоторых других моделей, таких как F-15EX Eagle II (99 млн долларов). Однако общий масштаб программы (более 2400 самолетов) и ее продолжительность до 2088 года делают проект самым дорогим в истории.

