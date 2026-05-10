Всего 18 минут в небе: Россия создавала конкурента F-22, но он взлетел и навсегда исчез

После распада СССР перспективный истребитель пятого поколения совершил лишь один 18-минутный полет и так и не поступил в серийное производство.

Российский истребитель пятого поколения МиГ 1.44, который в СССР создавали как ответ американскому F-22 Raptor, совершил лишь один короткий полет в 2000 году, после чего программу фактически закрыли из-за нехватки финансирования, пишет The National Security Journal.

Проект разрабатывало конструкторское бюро Микояна еще в 1980–1990-х годах. Советский Союз стремился создать самолет, способный конкурировать с новыми американскими истребителями-невидимками и превзойти западные самолеты четвертого поколения.

Программу МиГ 1.44 запустили после того, как в США начали разрабатывать перспективный тактический истребитель, который впоследствии стал F-22 Raptor.

В СССР опасались, что новые американские технологии обеспечат США полное превосходство в воздухе. Именно поэтому советские инженеры получили задание создать истребитель нового поколения с пониженной радиолокационной заметностью и сверхвысокой маневренностью.

Амбициозный дизайн с "утиными крыльями" и суперкрейсером

МиГ 1.44 получил необычную аэродинамическую схему с большими треугольными крыльями и передним горизонтальным оперением типа "утка".

Конструкторы рассчитывали, что такая схема обеспечит исключительную маневренность. Самолет также должен был поддерживать скорость суперкрейсера – полет на сверхзвуковой скорости без форсажа.

В то же время, в отличие от американского F-22, российский проект не соответствовал классической концепции "стелс". Передние "утки", сложная геометрия корпуса и частично открытые элементы двигателя увеличивали радиолокационную заметность самолета.

Несмотря на это, инженеры планировали компенсировать недостатки за счет электронной борьбы, маневренности и использования композитных материалов.

Единственный полет длился всего 18 минут

Первый и единственный полет МиГ 1.44 состоялся 29 февраля 2000 года на базе летно-исследовательского института имени Громова под Москвой.

Самолет поднялся на высоту около 1000 метров, дважды облетел аэродром с выпущенным шасси и находился в воздухе всего 18 минут.

После этого истребитель больше никогда не поднимался в небо.

Проект "убил" распад СССР

Главной причиной закрытия программы стали финансовые проблемы после распада Советского Союза.

В 1990-х годах российская оборонная отрасль переживала глубокий кризис, из-за чего средств на дорогостоящие авиационные разработки практически не осталось.

Несмотря на это, МиГ 1.44 считают важным технологическим экспериментом для российского авиастроения.

Российский истребитель мог повлиять на китайский J-20

Российское агентство ТАСС ранее предполагало, что конструкция МиГ 1.44 могла повлиять на создание китайского истребителя пятого поколения Chengdu J-20.

Оба самолета имеют схожую аэродинамическую схему с передним горизонтальным оперением типа "утка". Впрочем, эксперты отмечают, что сходство может объясняться не прямым копированием, а использованием схожих принципов проектирования современных истребителей.

