F-35 против F-22: эксперт объяснил, почему 'старший' истребитель уходит на пенсию

Программа модернизации американской авиации продемонстрировала очевидное доминирование одного из истребителей пятого поколения над его предшественником, пишет Military Watch со ссылкой на интервью эксперта по боевой авиации Абрахама Абрамса.

F-22 был разработан еще в 1990-х годах – и это, как говорится в материале, является его главной проблемой. Из-за завершения Холодной войны программу существенно урезали: сократили и производство, и возможности самолета.

По мнению эксперта, бывший флагман существенно пострадал из-за геополитических изменений. F-22 "подвергся значительным сокращениям во время разработки из-за окончания Холодной войны как в объемах производства, так и в возможностях, и поступил на вооружение после значительных задержек более чем 15 лет спустя".

Из-за этого техника фактически осталась на уровне 1990-х годов. В частности, его радар AN/APG-77 серьезно отстает от нового радара AN/APG-85, устанавливаемого на F-35.

По имеющимся данным, более старая модель также не имеет современных каналов передачи данных для ведения сетевой войны, средств электронной разведки и прицелов, которые крепятся на шлемах пилотов.

Хотя F-22 все еще демонстрирует хорошие летные характеристики, по заверениям специалиста, отсутствие прицелов на шлемах полностью компенсирует это, и с момента поступления на вооружение он значительно отстает от передовых самолетов по боевым возможностям визуальной дальности.

Как говорится в материале, ситуация для бывшего лидера авиации ухудшается из-за высокой стоимости содержания. Абрамс отмечает, что последний "продолжает комплексно модернизироваться между производственными блоками, в частности с запланированной интеграцией новых двигателей, тогда как F-22 имел относительно короткий период производства без сопоставимых инвестиций в постепенные улучшения". Именно поэтому Военно-воздушные силы США хотят списать его на десятилетие раньше, чем планировалось.

В то же время более новый стелс-истребитель ждет еще более масштабный апгрейд с использованием технологий будущего.

По словам генерального директора компании Lockheed Martin Джима Тайклета, сейчас ведутся активные переговоры с Пентагоном.

"Правительство проявляет значительный интерес к обсуждению модернизации самолетов в широком масштабе – вплоть до уровня администрации, Белого дома, и мы сейчас в процессе переговоров с ними, и нас слышат. Мы получаем ответ, и он достаточно активный", – прокомментировал руководитель компании.

Ожидается, что такое обновление обеспечит самолету до 80 процентов возможностей истребителей шестого поколения.

Истребители для Украины

Ранее УНИАН писал, что Украина вполне способна освоить истребитель F-35 – самый современный боевой самолет в мире. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник Петр Черник. Появление F-35 в Украине могло бы кардинально изменить ситуацию на фронте. Как он пояснил, если бы в стране появился полк таких самолетов – 40 машин со всей номенклатурой вооружения – именно они могли бы прорвать стратегическую оборону России в Крыму.

