F-35 против F-22: эксперт объяснил, почему 'старший' истребитель уходит на пенсию

По словам спикера, техника одного из них осталась на уровне 1990-х годов.

Программа модернизации американской авиации продемонстрировала очевидное доминирование одного из истребителей пятого поколения над его предшественником, пишет Military Watch со ссылкой на интервью эксперта по боевой авиации Абрахама Абрамса.

F-22 был разработан еще в 1990-х годах – и это, как говорится в материале, является его главной проблемой. Из-за завершения Холодной войны программу существенно урезали: сократили и производство, и возможности самолета.

По мнению эксперта, бывший флагман существенно пострадал из-за геополитических изменений. F-22 "подвергся значительным сокращениям во время разработки из-за окончания Холодной войны как в объемах производства, так и в возможностях, и поступил на вооружение после значительных задержек более чем 15 лет спустя".

Из-за этого техника фактически осталась на уровне 1990-х годов. В частности, его радар AN/APG-77 серьезно отстает от нового радара AN/APG-85, устанавливаемого на F-35.

По имеющимся данным, более старая модель также не имеет современных каналов передачи данных для ведения сетевой войны, средств электронной разведки и прицелов, которые крепятся на шлемах пилотов.

Хотя F-22 все еще демонстрирует хорошие летные характеристики, по заверениям специалиста, отсутствие прицелов на шлемах полностью компенсирует это, и с момента поступления на вооружение он значительно отстает от передовых самолетов по боевым возможностям визуальной дальности.

Как говорится в материале, ситуация для бывшего лидера авиации ухудшается из-за высокой стоимости содержания. Абрамс отмечает, что последний "продолжает комплексно модернизироваться между производственными блоками, в частности с запланированной интеграцией новых двигателей, тогда как F-22 имел относительно короткий период производства без сопоставимых инвестиций в постепенные улучшения". Именно поэтому Военно-воздушные силы США хотят списать его на десятилетие раньше, чем планировалось.

В то же время более новый стелс-истребитель ждет еще более масштабный апгрейд с использованием технологий будущего.

По словам генерального директора компании Lockheed Martin Джима Тайклета, сейчас ведутся активные переговоры с Пентагоном.

"Правительство проявляет значительный интерес к обсуждению модернизации самолетов в широком масштабе – вплоть до уровня администрации, Белого дома, и мы сейчас в процессе переговоров с ними, и нас слышат. Мы получаем ответ, и он достаточно активный", – прокомментировал руководитель компании.

Ожидается, что такое обновление обеспечит самолету до 80 процентов возможностей истребителей шестого поколения.

Истребители для Украины

Ранее УНИАН писал, что Украина вполне способна освоить истребитель F-35 – самый современный боевой самолет в мире. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник Петр Черник. Появление F-35 в Украине могло бы кардинально изменить ситуацию на фронте. Как он пояснил, если бы в стране появился полк таких самолетов – 40 машин со всей номенклатурой вооружения – именно они могли бы прорвать стратегическую оборону России в Крыму.

