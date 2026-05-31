Какие кухонные приборы не следует подключать к удлинителю: электрик назвал топ-6

Большинство бытовых кухонных приборов потребляют много электроэнергии.

Вам, скорее всего, известно, что не стоит подключать холодильник к удлинителю. А как насчет других приборов? Как отметил мастер-электрик Том Оккионорелли, размер прибора не всегда свидетельствует о том, сколько энергии он потребляет, передает Simply Recipes.

"Многие повседневные кухонные приборы потребляют удивительно много электроэнергии, и, несмотря на то, что они используются очень часто, удлинители не всегда рассчитаны на такую нагрузку", - подчеркивают в материале.

По словам электрика, есть одно простое правило - если прибор нагревается, его стоит подключать непосредственно к розетке.

"Следующие приборы потребляют много энергии, и подключение их к удлинителю может повредить проводку, что создает опасность пожара", - заверил Оккионорелли.

Микроволновые печи: как только вы нажимаете кнопку "Пуск", микроволновая печь потребляет от 1 200 до 1 800 Вт, чего достаточно, чтобы вывести из строя большинство стандартных удлинителей.

Тостеры и тостерные печи: чтобы за несколько минут поджарить хлеб до золотистого цвета, розетка может быть перегружена, ведь это превышает ее возможности.

Кофеварки: приготовление чашки горячего кофе требует довольно большого количества энергии, и подключение кофеварки к розетке может почти мгновенно перегрузить электрическую цепь.

Фритюрницы с конвекцией: они работают примерно как мини-конвекционные духовки, сочетая тепло и поток воздуха для быстрого приготовления. Подключение такого прибора к удлинителю вместо настенной розетки существенно повышает риск перегрева.

Электрические чайники: их главная функция заключается в том, чтобы очень быстро вырабатывать большое количество тепла - для этого требуется значительная мощность.

Портативные обогреватели: размещенные в прохладных кухнях или уголках для завтраков, они создают постоянную электрическую нагрузку, которую удлинители не рассчитаны выдерживать, особенно потому, что их часто оставляют включенными на долгое время.

Что делать, если на кухне не хватает розеток?

Если на вашей кухне не хватает розеток для всех кухонных приборов, удлинитель с защитой от перенапряжения не решит проблему.

"В кухонных условиях даже качественное устройство защиты от перенапряжения не гарантирует, что подключение мощных приборов к нему будет безопасным", - подчеркивает Оккионорелли.

Поэтому, по словам эксперта, самым безопасным решением в такой ситуации является установка дополнительных розеток. Мастер советует обратиться к лицензированному электрику для установки постоянных розеток.

"Удлинители - это действительно полезные устройства, но не в каждой комнате и не для каждого прибора. Кухня предъявляет чрезвычайно высокие требования к вашей электрической системе, и большинство удлинителей не рассчитаны на такую нагрузку", - добавили в материале.

