Мир моды не стоит на месте, и осень 2025 года обещает приятные перемены, которые коснутся главного элемента гардероба - обуви. То, что еще недавно считалось символом легкости и романтики, уступает место более смелой и универсальной модели. Балетки постепенно отступают, а на авансцену выходят дерби - обувь, которая обещает стать не только практичной, но и ультрамодной, пишет City Magazine.

Тренды обуви 2025: от нежности к структуре

Балетки долгие годы ассоциировались с женственностью и утонченностью. Их любили модные иконы вроде Кейт Мосс и Алексы Чанг, а уличный стиль был немыслим без этой пары обуви. Но в 2025 году центр внимания смещается. Дерби привносят в образы то, чего часто не хватало балеткам: четкие линии, устойчивость и уверенность.

Осень требует практичной обуви, и дерби идеально отвечают этому запросу. Они удобны для долгих прогулок, подходят для динамичного городского ритма и при этом остаются стильными. Тренд органично вписывается в концепцию современной моды, где ценится сочетание эстетики и функциональности.

Главная сила дерби - в их вариативности. Они одинаково хорошо смотрятся с прямыми или широкими брюками, романтичными платьями и мини-юбками. Такая пара легко балансирует между мужским и женственным стилем, придавая образу глубину и характер. Если балетки ассоциировались с легкостью, то дерби символизируют уверенность, силу и элегантность.

Модная обувь: осень-2025 возвращает французский шарм и культурное наследие

Несмотря на нынешнюю популярность, у дерби длинная история. Изначально в XIX веке их носили мужчины - на охоте и спортивных мероприятиях. Позднее они стали частью городского гардероба. Во Франции же обувь получила особый статус: культовый певец Серж Генсбур выбирал мягкие дерби от Repetto, придавая им богемный характер. Его стиль в тандеме с Джейн Биркин превратил модель в символ французской непринужденности.

И еще один плюс - практичность и доступность. Найти дерби можно в коллекциях разных брендов: от Mango до Deichmann. Это тренд, который легко примерить на себя и адаптировать под любой стиль.

Осень 2025 года обещает пройти под знаком дерби: обуви, которая объединяет французский шик, удобство и современную актуальность.

