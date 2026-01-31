'Божественное' вмешательство: на фреске в римской церкви заметили Джорджу Мелони (фото)

Реставратор отрицает, что придавал ангелу черты лица премьер-министра.

В Риме начнут проверку реставрационных работ в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина после того, как в восстановленном изображении одного из ангелов увидели черты лица премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Как передает Ansa, новость вызвала удивление и неловкость в римском викариате, где отметили, что подобных прецедентов ранее не было. Ректор Пантеона и базилики монсеньор Даниэле Микелетти подтвердил, что лично осмотрел отреставрированную фреску:

"Я сегодня утром прочитал газету с этой новостью и пошел посмотреть на реставрацию. Действительно, определенное сходство есть, но нужно спросить у реставратора, почему он сделал именно так - я этого не знаю".

Реставратор Бруно Валентинетти, который выполнял работы, опроверг обвинения в сознательном придании фигуре черт Мелони. Кроме того, он признался, что сам создал это изображение 25 лет назад.

"Для этого лица я сделал реставрацию и восстановил то, что было 25 лет назад, идентично. Я должен был воссоздать рисунки и цвета 25-летней давности, ничего нельзя менять", - отметил Валентинетти.

Сама Джорджа Мелони отреагировала на ситуацию с иронией. Она опубликовала на своей странице в Facebook фотографию фрески с улыбающимся эмодзи и написала: "Нет, я точно не похожа на ангела".

Между тем представители Демократической партии призвали министра культуры немедленно вмешаться и привлечь Римскую суперинтенданцию. К требованиям расследования присоединились и представители Движения "Пять звезд", подчеркнув, что искусство не может становиться инструментом политической пропаганды.

