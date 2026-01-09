Пришло время для Европы говорить с Россией, - премьер-министр Италии Мелони

Совершенно преждевременно говорить о возвращении России в G8, считает она.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила свою поддержку Украине, признав, что существуют разные взгляды на то, какой лучший способ избежать войны с Россией, сообщает The Guardian.

Она подчеркнула, что лучший способ избежать войны с Россией – это поддержать Украину, говорила о необходимости предложить Киеву жесткие гарантии безопасности в случае прекращения огня или мирного соглашения с Россией.

Она также четко дала понять, что "совершенно преждевременно" говорить о повторном присоединении России к G8.

"Что касается этого, думаю, Макрон прав. Я считаю, что пришло время для Европы говорить с Россией (о прекращении войны. – прим. ред.), иначе наше влияние будет ограниченным. Но вопрос, кто должен это делать. Мы не должны действовать хаотично, иначе сыграем на руку Путину", – заявила премьер-министр Италии.

Украина и Италия: последние новости

Как сообщал УНИАН, Италия не будет отправлять своих военных в Украину в рамках будущих гарантий безопасности. Об этом заявило правительство Италии по итогам встречи "коалиции решительных" в Париже.

В заявлении отмечается, что премьер-министр страны Джорджия Мелони подтвердила поддержку Италией безопасности Украины.

В то же время Мелони "повторила ряд фиксированных пунктов позиции итальянского правительства по вопросу гарантий, в частности исключение развертывания итальянских войск на местах".

Также мы писали, что правительство Италии приняло решение о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Примечательно , что решение было утверждено несмотря на оппозицию правой партии "Лига", которая выступает против дальнейшей военной помощи Киеву. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна будет поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Это уже 12-й по счету пакет военной помощи Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

