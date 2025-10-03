Открытие этого огромного месторождения произошло в период стремительного роста мирового спроса на медь.

В Аргентине обнаружили крупнейшее за последние три десятилетия месторождение золота, серебра и меди. Об этом пишет Indian Defence Review.

Отмечается, что это монументальное месторождение, стоимостью около 337 миллиардов долларов, расположенное в горном районе провинции Сан-Хуан, открывает новые возможности и ставит новые задачи перед экономикой страны. Совместное предприятие BHP и Lundin Mining готово вывести этот замечательный ресурс на рынок.

Важно, что горнодобывающий потенциал Южной Америки давно известен, но это новое открытие в Аргентине установило новый стандарт. Геологи обнаружили ошеломляющее сочетание более 80 миллионов унций драгоценных металлов (2268 тонн) и более 12 миллионов тонн меди, оцениваемое в ошеломляющие 337 миллиардов долларов. Это месторождение не только является крупнейшим в своем роде за последние годы, но и может вывести Аргентину в число крупнейших мировых экспортеров меди и драгоценных металлов.

"Масштабы месторождения трудно переоценить. В перспективе, общая стоимость обнаруженных полезных ископаемых может изменить всю финансовую траекторию Аргентины. Для страны, исторически ориентированной на экспорт сельскохозяйственной продукции, этот новый ресурс может диверсифицировать экономику способами, которые ранее были немыслимы", - сказано в статье.

Влияние на глобальные цепочки поставок

Интересно, что открытие этого огромного месторождения произошло в период стремительного роста мирового спроса на медь, особенно в таких отраслях, как электромобили и возобновляемые источники энергии. В то время как страны по всему миру стремятся к внедрению более экологичных технологий, потребность в меди как никогда актуальна.

Отмечается, что новые богатства Аргентины в медных месторождениях делают её ключевым игроком в переходе к зелёной энергетике. Будучи одним из крупнейших производителей меди в мире, страна могла бы способствовать снижению глобальной зависимости от традиционных поставщиков, таких как Чили и Перу, одновременно внедряя конкурентоспособные цены, выгодные промышленным потребителям. Это особенно актуально для развитых стран, стремящихся обеспечить стабильность своих цепочек поставок минерального сырья в условиях геополитической напряжённости.

Разработка этого огромного месторождения может изменить глобальные цепочки поставок, и Аргентина станет стратегическим поставщиком на рынке минерального сырья.

Месторождения золота в мире

Новое золотоносное месторождение в некогда скрытой шахте Доропо, на северо-востоке Кот-д’Ивуара, вот-вот станет реальностью. Компания, ответственная за разработку, заявляет, что производственная мощность рудника составляет более 100 тонн. Представленный план предполагает двухлетнее строительство, которое начнётся в начале 2026 года и подкреплено миллиардами инвестиционных средств.

