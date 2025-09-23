В основном эта страна известна огромными запасами фосфатов.

Канадская горнодобывающая компания Aya Gold & Silver открыла в Морокко крупное месторождение золота. Это может изменить роль страны в мировой горнодобывающей промышленности.

Месторождение обнаружили районе Ассирам – местности, расположенной на востоке Марокко и ранее малоисследованной. Во время нового этапа буровых работ компания обнаружила золотоносную зону, которая простирается на 8 километров, пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что поверхностные образцы, взятые из этого места, показали довольно перспективные результаты. Речь идет о 12,2 грамма золота на тонну и 4,1% меди.

Регион Тингир богат полезными ископаемыми. Однако это открытие стало одной из первых крупных находок золота и меди в такой концентрации в этой конкретной местности.

В основном Морокко известно огромными запасами фосфатов, но теперь внимание страна будет привлекать и потенциалом в добыче золота и меди. С углублением разведки месторождения Ассирам страна может стать серьезным игроком в мире горнодобывающей промышленности.

"Эта находка отличается сочетанием золота и меди. Этот драгоценный металл всегда пользуется спросом, а медь становится все более важной благодаря своей роли в электромобилях и технологиях чистой энергии. Наличие обоих металлов в одном месте может сделать проект Boumediene гораздо более прибыльным и открыть путь к полномасштабной полиметаллической шахте. Высокие результаты указывают на экономическую перспективность", – говорится в материале.

Если все пойдет хорошо, новый проект может привлечь в Морокко иностранные инвестиции, создать рабочие места и дать толчок развитию инфраструктуры на востоке страны. Кроме того, участок длиной в 8 км может быть только началом.

Полезные ископаемые – другие открытия

Не так давно стало известно, что значительные месторождения меди и золота обнаружили в Сербии. Обнаруженные 0,61 грамма золота на тонну довольно-таки скромное значение, но добавляет ценность в сочетании с медью в породе, которой там 1,87%.

Кроме того, в США обнаружили огромное месторождение ценного металла стоимостью 540 млрд долларов. Речь идет о литии, найденном под озером Солтон-Си в Южной Калифорнии.

