Каждый из этих фруктов имеет свои полезные свойства и приносит пользу здоровью человека.

Яблоки и бананы являются самыми популярными фруктами в США. Их часто дают детям в садик или школу в качестве перекуса. Диетолог рассказал, какой фрукт полезнее, пишет Real Simple.

Указывается, что бананы, которые богаты питательными веществами, действительно считаются здоровым перекусом.

"Бананы известны высоким содержанием калия, важного минерала, который помогает регулировать артериальное давление, нервную функцию и мышечные сокращения", - рассказал зарегистрированный диетолог из Данвилля, штат Вирджиния Бреннон Блаунт.

Видео дня

"Они также содержат витамин B6, витамин C и клетчатку", - добавил диетолог.

Примечательно, что в банане 105 ккал. Издание отмечает, что проводились исследования о пользе бананов. Благодаря большому содержанию антиоксидантов бананы полезны для сердечно-сосудистой системы. То есть, этот фрукт, например, способен предотвращать атеросклероз.

Также еще одно исследование показало, что бананы имеют потенциальные противораковые свойства, особенно, это касается рака поджелудочной железы и молочной железы.

"Бананы - отличный выбор, когда вам нужна быстрая, легкоусвояемая энергия, например, перед или после тренировки. Они также легче перевариваются чувствительным желудком и содержат больше калия, который помогает пополнить электролиты, потерянные с потом", - сказал Блаунт.

В то же время, говорится в публикации, не секрет, что яблоки также считаются питательным фруктом.

"Яблоки богаты антиоксидантами, витамином С и клетчаткой. Антиоксиданты обладают противовоспалительными свойствами и укрепляют иммунитет, а клетчатка, особенно растворимая клетчатка под названием пектин, помогает снизить уровень холестерина и поддерживает здоровье кишечника", - рассказал диетолог.

Издание указывает, что в яблоке 122 ккал. Также проводились исследования о пользе употребления яблок. Яблоки могут защищать от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других болезней. Этот фрукт может предотвращать или смягчать другие хронические заболевания, включая диабет и ожирение.

"Яблоки прекрасно подходят для перекуса в середине дня, когда вам нужно что-то сытное, что не повысит уровень энергии слишком быстро. Они также содержат меньше природных сахаров и имеют более низкий гликемический индекс, что означает, что для некоторых людей они могут помочь эффективнее регулировать уровень сахара в крови", - отметил Блаунт.

Диетолог советует выбирать тот фрукт, который человек больше любит или сочетать яблоко и банан. Также можно добавить горстку каких-то орешков или йогурт, тогда будет сытный и полезный перекус, который придаст энергии и ощущение сытости на долгое время.

Полезные советы

Ранее УНИАН рассказывал, что технолог по продуктам питания Изабелла Мачко дала советы по правильному хранению арбуза. Она советует хранить арбуз целым как можно дольше. Тогда он при комнатной температуре может спокойно пролежать от одной до двух недель. Нарезанный в холодильнике сохраняет свежесть от 3 до 5 дней.

Также мы писали, что блогер поделилась способом, как бороться с плодовыми мухами в помещении. Эти существа являются очень маленькими, поэтому от них сложно избавиться. Однако есть простой способ, который поможет справиться с ними.

Вас также могут заинтересовать новости: