Банан является одним из самых популярных фруктов среди людей.

Бананы являются вкусными сладкими фруктами, которые идеально подходят для перекуса, однако, несмотря на свои вкусовые качества, они очень быстро портятся. Однако эксперты по питанию рассказали, если обернуть стебли бананов пищевой пленкой, то это поможет дольше сохранить фрукты свежими и желтыми, прежде чем они начнут портиться. Об этом пишет Express.

Известно, что бананы выделяют газ этилен, который является естественным гормоном, способствующим созреванию фруктов.

Однако если завернуть стебли в пищевую пленку, то это, по словам экспертов, будет удерживать газ и замедлять процесс созревания.

"В любом случае, лучший способ сохранить бананы свежими дольше - это обернуть стебли полиэтиленом. Стебли производят этилен, который способствует созреванию фруктов (и всего, что находится рядом). Пластик будет действовать как барьер, удерживающий газ и продлевающий срок годности фруктов. Вы можете использовать пакет, обернутый вокруг и закрепленный, например, резинкой, но лучше всего попробовать небольшой кусок полиэтиленовой пленки", - советуют эксперты по питанию Allrecipes.

Если у вас нет пищевой пленки, то можно использовать алюминиевую фольгу. Кроме того, следует хранить бананы отдельно от других фруктов после того, как вы обернули их стебли, ведь этилен может ускорить созревание соседних фруктов.

"Многие фрукты реагируют на этилен, выделяемый бананами, в частности яблоки, груши и маракуйя, но цитрусовые, такие как апельсины и лимоны, не подвергаются этому воздействию", - добавили в материале.

