Четыре даты рождения считаются самыми удачными по нумерологии - их именинникам часто везет.

Нумерологи верят, что способности и будущее человека предопределяются ещё в миг появления на свет. Нумерология по дате рождения может определить, насколько везучими вы будете по жизни. В числах заложена великая сила, способная влиять на судьбу.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Самые счастливые числа по дате рождения

Жизнь часто поражает нас несправедливостью - одни люди никак не могут достигнуть желаемого, сколько бы не старались, а другим всё дается словно по щелчку пальца. Астрологи считают - дело может быть в дате рождения. Некоторые числа просто более "удачливые", чем другие. Об этом сообщает сайт Ondacero.

Видео дня

Число 8

Именинники 8-го числа находятся под покровительством Сатурна, который отвечает за материальное везение. Они часто достигают успеха в финансах и торговле, но должны усерднее работать над ответственностью и личными границами.

Число 14

Такие люди наделены авантюризмом и тягой к приключениям. Они совершают поступки, на которые больше никто бы не решился, и это помогает добиться успеха. В юности эти личности склонны заботиться только о своем комфорте, но в зрелом возрасте учатся брать на себя ответственность за других.

Число 22

По мнению экспертов, у этих людей есть суперспособность воплощать мечты в реальность. Они - настоящие "строители" вселенной. В молодости им мешают кармические обязательства, которые учат избирательности и сосредоточенности. Если эти люди смогут овладеть такими качествами, то добьются счастливой жизни.

Число 25

У рожденных 25-го особое мышление, позволяющее видеть нестандартные пути. Из-за этого они могут чувствовать отчужденность и желание влиться в общество. Но со временем понимают, что в уникальности - их сила. Мощная интуиция и творческий подход помогают таким людям сделать самый удачный выбор.

Вас также могут заинтересовать новости: