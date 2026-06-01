Гражданин Индии отсудил кучу денег за то, что босс не давал ему работать: как это произошло

Поверив блогерам, он продал все на родине и поехал за британской мечтой, а в итоге остался без копейки в чужой стране.

Гражданину Индии, который приехал в Великобританию работать сиделкой по визовой схеме после Брекзита, присудили почти 30 000 фунтов стерлингов (около 1 540 000 гривень) в рамках судебного дела. Это знаковое решение трудовой трибунал вынес из-за того, что работодатель за целый год не предоставил иностранцу ни одного дня работы.

Суд обязал компанию по уходу Swan Care Solutions Ltd полностью выплатить Шабину Шаджи заработную плату, которую он не получил, хотя "был готов, мог и желал выполнять" свои обязанности, пишет The Guardian.

В 2023 году Шаджи решил эмигрировать из индийского штата Керала в город Стаффорд (Англия). Он был уверен, что в Великобритании существует "серьезная нехватка" медицинских и социальных работников. Ради новой работы мужчина купил автомобиль и прошел онлайн-обучение.

Перед поездкой индиец искал советы по трудоустройству у YouTube-блогера. Как было заслушано на заседании, она связала его с агентами, которым Шаджи заплатил 17 000 фунтов стерлингов (около 875 000 гривень). После этого он прошел собеседование через WhatsApp и получил официальный спонсорский сертификат от компании Swan Care Solutions, утвержденный Министерством внутренних дел Великобритании.

Нищета и жесткие условия визы

Несмотря на диплом в области компьютерных наук и прошлый опыт работы в сфере здравоохранения Индии, иностранец оказался в полной нищете. Работодатель из Стаффордшира игнорировал все его многочисленные просьбы и не давал ему ни одной смены.

Ситуацию усугубляли жесткие условия спонсорской визы: Шаджи не имел права работать на кого-либо еще более 20 часов в неделю. Только через год, в апреле 2024 года, он смог сменить спонсора, но вскоре был вынужден вернуться в Индию из-за ухудшения здоровья.

Помощь 33-летнему мужчине оказала благотворительная организация Work Rights Centre. Ее исполнительный директор Дора-Оливия Викол подчеркнула:

"Мы видим случай за случаем, когда трудящимся-мигрантам в сфере ухода продают мечту в Британии, они оставляют свои карьеры и семьи, только чтобы столкнуться с нищетой и брошенностью со стороны работодателя и государства. Виза квалифицированного работника должна быть полностью реформирована, чтобы упростить смену работодателя в случае нарушения прав или контрактов".

Походы в церковь и на подработки

В ходе разбирательства выяснилось, что когда Шаджи жаловался руководству на невыносимые условия выживания, сотрудники Swan Care Solutions советовали ему брать подработки с оплатой наличными и ходить за бесплатными продуктами в продовольственный банк. Ему цинично заявляли, что вызовут на смену, когда придет его "очередь".

В итоге суд признал действия компании незаконным удержанием зарплаты.

"Истец сделал все, что требовалось для начала работы. Теперь он находился в стране с соответствующими разрешениями и проживал в нужном месте. Однако ответчик не обеспечил его работой и не платил ему. Фактически ответчик относился к истцу как к работнику с контрактом с нулевым рабочим днем. Проблема, конечно, заключалась в том, что истец не был таким работником. Ответчик лишал его работы. Следовательно, имело место несанкционированное удержание из его заработной платы". - заявила судья по трудовым спорам Кейт Эдмондс.

Сам Шаджи заявил: "Я остался без гроша и был вынужден полагаться на благотворительность. Чтобы выжить, я пил водопроводную воду и покупал хлеб с истекающим сроком годности, а также искал в местных магазинах Стаффорда бесплатные бананы и хлеб для тех, кто оказался в трудной ситуации. Я ходил в церковь, и по воскресеньям после службы добрые люди, посещающие богослужения, делились со мной закусками и чаем, за что я им очень благодарен".

Компанию обязали выплатить 8 700 фунтов стерлингов (около 450 000 гривень) судебных издержек – в дополнение к 28 843,54 фунта стерлингов (около 1 485 000 гривень), которые ее обязали выплатить ему в качестве заработной платы и отпускных, плюс компенсация за непредоставление письменного контракта и несоблюдение процедур рассмотрения жалоб.

Кроме того, в 2024 году Министерство внутренних дел Великобритании полностью аннулировало лицензию компании Swan Care Solutions на право привозить иностранных работников. Одной из причин стало то, что фирма вообще не платила сотрудникам до тех пор, пока они не завершат внутреннее обучение.

