Ветчина является традиционным блюдом на Рождество во многих странах.

Независимо от того, входит ли ветчина в ваше меню каждую неделю или вы предпочитаете подавать ее только по особым случаям, это мясо может стать частью здорового питания с высоким содержанием белка и других важных питательных веществ.

Издание Eat This, Not That выяснило у диетолога из Нью-Йорка Кэтрин Брукинг все преимущества, недостатки, с которыми вы можете столкнуться при употреблении ветчины.

Ветчина - польза и вред популярного продукта:

помогает нарастить мышцы;

может помочь сбросить вес;

может способствовать воспалению и повышает риск некоторых заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых;

восполняет важные микроэлементы;

риск употребить слишком много сахара.

Если ваша цель - нарастить мышцы, вам стоит сочетать силовые тренировки с диетой с высоким содержанием белка. Американский колледж спортивной медицины рекомендует ежедневно употреблять около 46 граммов в день для женщин и 56 граммов для мужчин. Небольшая порция жареной ветчины весом 3 унции, а это примерно 85 грамм, содержит впечатляющие 22,8 грамма белка и содержит девять незаменимых аминокислот.

Если вы стремитесь похудеть или сохранить вес надолго, вам следует уделять первостепенное внимание белку в каждом приеме пищи.

"Исследования показывают, что употребление белка помогает чувствовать себя сытым в течение более длительного времени, что снижает вероятность тяги к еде и переедания", - говорит Брукинг. "Белок необходим для наращивания и поддержания мышечной массы, а если у вас больше мышечной ткани, значит, вы сжигаете больше калорий, чем если бы у вас было больше жировой ткани".

Ветчина также относительно низкокалорийна. Порция в 3 унции содержит около 230 калорий. При этом копченые и копчено-вяленые окорока могут способствовать воспалению и риску заболеваний

"И вяление, и копчение - это формы обработки, которые были связаны с увеличением содержания некоторых видов канцерогенов", - говорит Брукинг. "Многие медицинские организации, включая Американское онкологическое общество, рекомендуют ограничить потребление переработанного мяса, поскольку оно связано с повышенным риском некоторых видов рака, включая рак желудка, толстой кишки и другие виды рака".

Более того, такие виды мяса, как ветчина, которые готовятся при высоких температурах, производят соединения, вызывающие воспаление, называемые AGEs или конечные продукты гликирования, согласно отчету 2016 года в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

"AGEs были связаны с рисками диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака", - говорит Брукинг.

При этом 3-унциевая порция копченой ветчины содержит 800 миллиграммов натрия, что составляет около 33% дневной нормы. По словам Брукинг, для некоторых людей диета с высоким содержанием натрия может привести к повышению кровяного давления. По данным клиники Майо, высокое кровяное давление может привести к повышению риска сердечного приступа или инсульта.

В то же время ветчина имеет важные микроэлементы. Порция жареной ветчины весом в 3 унции содержит 20% дневной нормы цинка, поддерживающего иммунитет, 70% дневной нормы селена, поддерживающего обмен веществ, и является отличным источником энергичных витаминов группы В.

Иногда ветчину продают в медовой обжарке, из-за чего общее потребление сахара может увеличиться. Порция медовой ветчины весом 3 унции содержит около 5 граммов добавленных сахаров. Американская ассоциация сердца рекомендует ограничить потребление сахара до 25 граммов для женщин и 36 граммов для мужчин в день, а порция медовой ветчины может дать вам около 20% дневной нормы добавленного сахара. Частое употребление сахара в пищу может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

