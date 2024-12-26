Долгое время он боролся с депрессией и ежедневно после работы не имел достаточно энергии, чтобы поиграть с маленьким сыном.

Мужчина по имени Патрик Энсли изменился до неузнаваемости после того, как в течение года ел только красное мясо и яйца. Он и его жена Кейтлин решили стать заядлыми мясоедами в прошлом году, когда вес мужчины достигал около 300 фунтов (136 кг), пишет Unilad.

Мужчина работает техником по отоплению, вентиляции и кондиционированию в Милфорде, штат Небраска. Долгое время он боролся с депрессией и ежедневно после работы не имел достаточно энергии, чтобы поиграть с маленьким сыном.

"Я просыпался несколько раз в течение ночи. Я просыпался утром; даже если я спал 10 часов, я просыпался, просто не желая вставать с постели. У меня все болело и сковывало. Болели лодыжки, спина и колени, и я был просто несчастным", – рассказал он о тех временах изданию Mail Online.

Видео дня

Мужчина задыхался от того, что просто поднимался по лестнице. По его словам, он чувствовал себя "узником" в собственном теле.

Как Патрик изменил свой рацион

Желая жить лучше, мужчина решил сесть на диету, которая предусматривала ежедневное съедание стейка, говяжьего фарша и яиц. Чтобы не поддаться соблазну и не сорваться, Патрик убрал из дома все не плотоядные предметы и разработал план питания. Если он все же ел перекусы, то включал в них такие продукты, как домашние фрикадельки, свиные шкварки, ломтики сыра, вяленую говядину, салями и пепперони.

Патрик также записал причину, почему он изменил свой рацион – чтобы иметь возможность наблюдать за тем, как растет его сын. Чтобы не потерять мотивацию, он установил фото своего ребенка на заставку телефона – оно служило ему напоминанием, зачем он это делает.

Как диета повлияла на жизнь мужчины

За год питания по новой диете жизнь Патрика полностью изменилась. Мужчина сбросил 140 фунтов (63,5 кг). К тому же, он стал лучше спать, просыпается энергичным и без ощущения боли.

"Даже после первых месяца-двух я заметил огромные изменения в моем настроении, амбициях и позитиве. Я почти сразу почувствовал себя лучше ментально. Этот опыт полностью изменил мою жизнь, и я снова нашел свою цель", – пояснил он.

В одном из видео на YouTube, посвященном его диете, Патрик признался, что теперь планирует снова ввести в свой рацион некоторые растения – например, органическую клубнику. Мужчина хочет посмотреть, как отреагирует его организм, и приспособиться к жизни без "постоянных ограничений".

Что о такой диете говорят специалисты

Мнения о мясной диете в экспертной среде разнятся. Так, Гарвардский институт здравоохранения указывает на риски такого питания. Речь идет о повышенном потреблении насыщенных жиров из-за мяса, а также повышенном риске образования камней в почках, подагры и остеопороза. Высокое содержание белка в рационе также может привести к ухудшению работы почек.

Диетолог из Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо в Колумбусе Лиз Вайненди говорит, что у такой диеты есть много "минусов". В частности, организм не получает достаточно питательных веществ.

"Мы имеем несколько групп продуктов питания не просто так: каждая из них обеспечивает нас различными питательными веществами", – пояснила специалист.

Ограничивая себя мясной диетой, человек может столкнуться с недостатком определенных питательных веществ, которые содержатся в растениях – например, таких, как витамин С и витамин Е.

Помните: если вы решите придерживаться такой диеты, стоит обязательно проконсультироваться с врачом.

Вас также могут заинтересовать новости: