Россия возобновила систематические атаки на украинскую энергетику, и веерные отключения электроэнергии возвращаются в нашу обыденность. В связи с этим стоит знать, какие бытовые электроприборы потребляют много энергии даже в "спящем" режиме, увеличивая нагрузку на сеть и повышая шансы на блэкаут в вашем городе.

Портал Marthastewart.com пообщался со специалистами, которые огласили список основных "энергетических вампиров" - приборов, потребляющих электроэнергию, даже в те моменты, когда они не используются. Мастер-сантехник Аарон Адамс и главный электрик фирмы RCG Electrical Райан Грегор объяснили, что главными "энергетическими вампирами" в вашем доме являются:

Бойлер . Водонагреватель тратит электроэнергию не только, чтобы нагреть холодную воду, но и чтобы потом поддерживать ее температуру на определенном уровне. Причем, чем старше бойлер, тем больше накипи у него внутри, а потому больше энергии используетсяя, чтобы нагреть воду. Телевизор . Современные телевизоры постоянно находятся в полуактивном режиме ожидания, чтобы мгновенно включиться по команде. И если в доме несколько телевизоров, это уже дает совокупно довольно ощутимые объемы потребления. Микроволновая печь . Все, у чего есть постоянно работающий электронный дисплей, потребляет энергию в неактивном режиме. Микроволновки в том числе. Умная колонка . Этот прибор постоянно находится в полуактивном режиме, чтобы мгновенно реагировать на команды пользователя. А значит он постоянно потребляет энергию, даже когда вы спите, или вообще находитесь вне дома. Wi-Fi-роутер . Работает нон-стоп, раздавая интернет-сигнал, даже когда этот сигнал никому не нужен.

