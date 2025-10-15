Для этого вам понадобится одно натуральное средство.

Большинство людей обычно не очищают душевую лейку, однако она может стать одной из самых грязных вещей в ванной комнате, ведь забивается и превращается в рассадник бактерий. Поэтому специалист по уборке Франческа поделилась быстрым и простым методом очистки душевых леек. По ее словам, для этого вам понадобится лимонная кислота, передает Express.

"Вы когда-нибудь замечали, как забиваются отверстия в душевой головке? Их можно легко очистить, погрузив душевую лейку в раствор горячей воды и лимонной кислоты. Оставьте на 10 минут, а затем смойте", - посоветовала она.

Эксперты говорят, что большинство магазинных моющих средств и отбеливателей слишком агрессивны для использования на душевой лейке и могут ее повредить. Лимонная кислота является естественным соединением, которое можно купить в большинстве супермаркетов.

"Лимонная кислота - отличное дополнение к вашему списку натуральных ингредиентов для чистки, поскольку ее низкий уровень pH означает, что она очень кислая, а следовательно, очень хорошо удаляет такие вещества, как кальций (известковый налет), ржавчину и другие минералы. Она также полезна для уничтожения плесени и грибка и может использоваться как консервант", - объяснила Франческа.

Эксперты по ванным комнатам компании Villeroy & Boch также советуют использовать лимонную кислоту, ведь она "действует быстрее, чем уксус и пищевая сода".

"Уборка с помощью пищевой соды или уксуса очень бережно относится к материалу, но занимает довольно много времени. Более быстрый способ - это использование лимонной кислоты", - добавили они.

Как очистить душевую лейку с помощью лимонной кислоты

Включите чайник и дождитесь, пока вода закипит. После чего вылейте горячую воду в миску. Открутите душевую лейку, погрузите ее в горячую воду и добавьте в смесь несколько столовых ложек лимонной кислоты.

"Оставьте погруженную душевую лейку в растворе для чистки на 10 минут, но вы можете продлить это время, если стойкие пятна не исчезли. По истечении времени тщательно промойте душевую лейку холодной водой, высушите ее и снова прикрепите к душу", - отметили в Express.

Другие советы экспертов

