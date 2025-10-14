Итак, хотя удлинители подходят для большинства бытовых приборов, некоторые из них слишком мощные.

Удлинители - это находка для управления несколькими устройствами, но они не являются решением всех электротехнических проблем.

"Как электрик, работающий в сфере электротехники, я сталкивался со множеством проблем, вызванных неправильным использованием удлинителей. Важно понимать, что эти устройства не предназначены для мощных приборов или устройств, которым требуется стабильное питание", - сказал Бобби Линн, пишет Realsimple.

Итак, хотя удлинители подходят для большинства бытовых приборов, некоторые из них слишком мощные, и их следует избегать, так как это может привести к повреждению устройств и даже к возгоранию. В связи с этим электрики назвали 8 бытовых приборов, которые ни в коем случае нельзя подключать к удлинителю.

Холодильники и морозильники

Поскольку холодильники и морозильники используются постоянно, им требуется гораздо больше электроэнергии, чем другим устройствам. "Лучше всего подключать эти устройства напрямую к розетке", - посоветовал Дэниел Мок, вице-президент Mister Sparky.

Линн соглашается, отмечая, что это не только угроза безопасности, но и риск повреждения. "Я всегда советую, ради безопасности приборов, подключать их напрямую к розетке. Они потребляют много энергии, и перепады напряжения могут повредить их", - объяснил он.

Микроволновые печи

По словам Мока, большинство удлинителей не выдерживают силу тока 12–15 ампер, необходимую для питания микроволновой печи. Это может увеличить риск пожара или повредить электросистему дома.

Мелкая кухонная техника

Кофеварки и тостеры, кажутся легкими и не слишком мощными, но на самом деле они могут значительно нагружать удлинитель. "Например, в тостерах внутри есть сеть оголенных проводов, и для их розжига требуется много энергии", - объяснил Мок.

Кроме того, подключение этих маленьких устройств к удлинителю приводит к таким проблемам, как оплавление изоляции на проводах, предупредил У. Г. Хикман, владелец компании Tri-County Air Service.

Обогреватели и кондиционеры

Эти устройства потребляют много электроэнергии, а сетевые фильтры не рассчитаны на такую ​​нагрузку. "Подключение обогревателей и кондиционеров к сетевым фильтрам — категорическое "нет" из-за высокого риска перегрева. Я видел случаи, когда сетевые фильтры плавились и, что еще хуже, воспламенялись, потому что использовались с этими высоконагруженными устройствами", - сказал Линн.

Мок утверждает, что прочный удлинитель с соответствующим номиналом может обеспечить нормальную работу вашего кондиционера, предотвращая перегрузки.

Приборы для ухода за волосами

Приборы для ухода за волосами, такие как фены, очень быстро потребляют много электроэнергии, поэтому всегда подключайте их напрямую к розетке, чтобы избежать риска электрических пробоев.

Медицинские приборы

Медицинские приборы, такие как СИПАП-аппараты, невероятно важны и требуют постоянного, стабильного питания, поэтому их ни в коем случае нельзя подключать к сетевому фильтру.

Игровые ПК и аудиосистемы высокого класса

Хикман сказал, что их также не следует подключать к обычным сетевым фильтрам. "Им нужна защита от скачков напряжения, которых стандартный удлинитель не обеспечивает. Вместо этого используйте качественный сетевой фильтр", - посоветовал он.

Еще один удлинитель

По словам Мока, многие совершают ошибку, подключая удлинители одновременно, так называемое "цепное соединение", что быстро перегружает электросистему и нарушает правила пожарной безопасности.

Он отметил, что, как правило, при использовании удлинителей следует приобретать удлинители с автоматическим выключателем, который отключает питание, если нагрузка превышает допустимую.

