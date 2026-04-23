По словам эксперта, образ "сладкого" или "медового" месяца почти одновременно возник у многих народов и сопровождался самыми разными обычаями.

Привычный сегодня термин "медовый месяц" имеет гораздо более глубокую историческую и культурную основу, чем может показаться на первый взгляд.

Этнограф Сергей Таранец объяснил в комментарии УНИАН, почему он так называется, откуда появился в украинской культуре, а также как то, что происходит в медовый месяц, связано с европейской литературной традицией и славянскими обрядами.

Почему медовый месяц называют медовым – происхождение термина

По словам ученого, один из самых известных образов этого выражения связывают с Вольтером. В его известном произведении "Задиг, или Судьба" используется подобное образное словосочетание для обозначения короткого периода счастья и "сладости", который, однако, недолго длится.

Как пояснил этнограф, идея заключается в том, что это ощущение постепенно ослабевает, подобно тому, как луна на небе уменьшается в течение своего цикла. В этом же контексте автор упоминает и образ "полынового месяца" – когда сладость сменяется горечью, подобной вкусу полыни.

В то же время Таранец отметил, что сам писатель мог заимствовать этот образ из восточной или кельтской культурной традиции. Так, по его словам, подобные мотивы встречаются в сагах, которые датируются еще примерно V веком, хотя там речь идет скорее не о самом термине, а о соответствующем обычае.

Отдельно этнограф обратил внимание на восточную традицию. Он привел пример арабского писателя Абу-ль-Фараджа аль-Исфахани, который в своей "Книге забавных историй" описывает похожий по смыслу период наслаждения:

"Он говорит о том, что дает возможность наслаждаться: невеста наслаждается месяцем, пока не забеременеет, а муж – пока у него не родится ребенок и не начнет болеть голова от его шума".

Эксперт подчеркнул, что здесь речь идет именно о месяце наслаждения, что не объясняет, почему медовый месяц называется именно медовым, однако этот образ очень близок по смыслу и отражает арабское отношение к вопросу.

Для чего нужен медовый месяц после свадьбы – славянские традиции

Если с тем, почему медовый месяц так называется, все понятно, не лишним было бы и рассказать об обычаях, связанных с этим периодом – особенно у славян.

Как отметил этнограф, у наших предков мед имел особое значение – он символизировал радость, достаток и в то же время имел определенный "пьянящий" смысл. Именно поэтому мед тесно ассоциировался с приятными и праздничными моментами жизни.

К тому же, по его словам, в летописях упоминается медовуха как важный элемент обрядовой культуры, в частности во время княжеских пиров и поминальных трапез. Он напомнил, что, по преданию, даже Владимир Великий, выбирая религию для Руси, учитывал возможность сохранения подобных обычаев, из-за чего и отказался от ислама.

Более того, среди славян также существовала практика дарить молодоженам бочонок хмельного напитка на основе меда, который Таранец также назвал условно медовухой:

"Считалось, что напитка им должно хватить на месяц после свадьбы, и это понятие возникло независимо от литературных образов того же Вольтера – это сугубо славянская традиция".

В то же время, помимо символического содержания, обычаю придавали и практическое значение: например, считалось, что медовые и хмельные напитки могут способствовать повышению репродуктивной функции.

При этом, как уточнил этнограф, у славян не существовало устоявшегося названия для этого периода, а словесное оформление могло появиться позже под влиянием европейской традиции.

Еще Таранец напомнил о древнем обычае "умыкания" невесты – ее символического похищения, после которого она и становилась женой. Так что, по его мнению, современный свадебный "выкуп" является отголоском именно этой традиции.

Что делают в медовый месяц – другие обычаи и влияние в современной культуре

Этнограф объяснил, что большинство современных практик, в частности касающихся свадебного путешествия, являются более поздними и более характерными для европейской культуры – у славян же молодожены обычно не отправлялись в отдельное путешествие, а оставались дома.

В то же время сама идея совместного начала жизни и смены обстановки со временем получила распространение. Так, по мнению специалиста, подобные сюжеты можно встретить и в литературе, например в романе "Дети капитана Гранта" Жюля Верна, где молодожены планируют свадебное путешествие, но их планы внезапно меняются.

Описывая другие свадебные обычаи славян, Таранец рассказал, что на второй или третий день после церемонии часто устраивали шуточные сценки с участием родителей жениха и невесты:

"Часто они переодевались в противоположный пол: например, свекровь – в мужчину, а тесть – в женщину, и разыгрывали сценку, где они вступают в брак".

Это, по словам ученого, связано с карнавальной культурой, своеобразным "переворачиванием" привычного порядка и переходом к новому жизненному этапу.

Также существовали другие символические обряды, в частности "лов куриц", посыпание молодоженов зерном или мукой, а также угощение специальными блюдами, олицетворявшими плодородие и благосостояние.

Особое внимание этнограф уделил символам мужчины и женщины. Так, каравай, по его словам, воспринимали как образный "двойник" невесты, а его распределение между гостями имело ритуальный характер. "Его разрезали на куски и дарили присутствующим, как своеобразное жертвоприношение", – отметил он.

В свою очередь, символом жениха в украинской и в целом восточнославянской традиции была "гільця" – украшенная ветка или маленькое деревце, которое "выступало как фаллический символ" и, соответственно, обозначало продолжение рода.

Таким образом, в том, почему месяц – медовый, сочетаются как литературные образы, так и древние славянские обычаи, символика благополучия, плодородия и счастливого начала супружеской жизни.

справка Сергей Таранец Этнограф, фольклорист, музыкальный критик, историк Доцент кафедры истории музыки и музыкальной этнографии Одесской национальной музыкальной академии им. А.В. Неждановой; заведующий лабораторией фольклора и этнографии ОНМА. Специалист в области славяноведения и эпосоведения; имеет работы в области оперного исполнительства, традиции знаменного пения, нейрофизиологии церебральной полушарной асимметрии, а также музыкальной акустики. Будучи прямым потомком аутсайдеров кобзарско-лирницкой традиции, считает себя наследником-носителем восточно- и южнославянских песенных и, в частности, эпических жанров.

