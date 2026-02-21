В украинском языке есть множество выражений, значение которых давно утрачено в тумане истории.

Некоторые украинские выражения сейчас можно услышать нечасто, а их истинный смысл и происхождение без культурного контекста и подавно понять невозможно. Лингвист Юлия Костюк объяснила в комментарии УНИАН, какой древний обряд обусловил значение фразеологизма ряст топтать и в каком контексте его уместно употреблять.

Топтать ряст – фразеологизм с культурным подтекстом

По словам языковеда, это выражение имеет очень древнее происхождение и относится к тем фразеологизмам, значение которых современному человеку сложно понять с первого взгляда без знания исторических подробностей.

Он тесно связан с народными традициями и весенними обрядами славян, и ключевым словом в понимании, что такое топтать ряст, является именно этот "ряст". Это ранневесеннее лесное растение, одно из первых, которое массово появляется после зимы. Оно не так заметно, как подснежники или пролески, может иметь разную окраску, но в лесах его всегда было очень много.

Именно с рястом связан древний обряд встречи весны. Когда природа пробуждалась, люди намеренно топтали это растение, веря, что таким образом "закладывают" программу на весь год.

"Считалось, что этот ритуал помогает обеспечить здоровье, благополучие и защиту от несчастий. Во время обряда произносили специальные заговоры, которые должны были усилить действие ритуала", – рассказала филолог.

Что означает топтать ряст – когда уместно употреблять фразеологизм

"Он имеет значение "жить". Первоначально он был тесно связан с обрядом, который символизировал жизнь, здоровье и благоприятное течение года, а со временем сам обряд исчез, а выражение осталось и начало употребляться уже отдельно от ритуального содержания", – пояснила лингвист.

Поэтому сегодня, по ее словам, когда мы слышим выражение топтать ряст, значение следует воспринимать шире – оно больше не привязано к преклонному возрасту, как раньше, и не несет негативного подтекста. Его можно употреблять в отношении любого, ведь желание хорошо прожить следующий год касается всех без исключения.

Однако в речи эта фраза может менять эмоциональную окраску. Самый распространенный пример, по мнению языковеда, – выражение "недолго ряст топтать". В таком контексте оно употребляется, когда речь идет о пожилом человеке или тяжелобольном, которому прогнозируют скорую смерть.

Аналоги выражения ряст топтать – фразеологизм с локальным содержанием

"Если говорить о языковых параллелях, то именно выражений, связанных с рястом, в других языках нет. Даже среди славянских языков подобных фразеологизмов я не нашла", – признала языковед.

Зато существуют близкие по смыслу выражения – "ходить по земле" или "топтать землю". В таком значении они встречаются в польском и других славянских языках и также означают "жить".

Иными словами, топтать ряст – это исключительно украинское выражение, а не заимствованное из соседних культур, и ближайшая по смыслу фраза, по словам эксперта, звучит как "кому-то недолго осталось ходить по земле".

Юлия Костюк языковед

