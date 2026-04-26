Ученые раскрыли происхождение украинцев: что скрывает анализ ДНК наших предков

Масштабное исследование ДНК пролило свет на генетическую историю жителей украинских земель.

Последние десятилетия принесли революцию в познании человеческого генома. Прогресс в этой области науки также способствовал все более широкому анализу ископаемой ДНК. Этим термином обозначается исследование генетического материала, происходящего от людей, умерших очень давно, в том числе в доисторические времена.

Часто такие исследования вызывают много эмоций. Так было и с попыткой определить происхождение славян на основе анализа ДНК. Между тем, международная группа ученых из Украины, Эстонии и Великобритании решила изучить геном жителей современной Украины на протяжении веков, пишет National Geographic. Какие результаты были получены?

Исследования вопреки войне

Результаты анализов были опубликованы на страницах научного журнала Science Advances. Из-за большого масштаба исследования в проекте были задействованы десятки человек. Исследованием руководила доктор Лехти Сааг из Института геномики Тартуского университета совместно с профессором Марком Томасом из Университетского колледжа Лондона и Понтусом Скоглундом из Института Фрэнсиса Крика.

Исследование было бы невозможно без украинских исследователей, в том числе второго автора статьи Ольги Утевской, которая сейчас является стипендиаткой программы MSCA4Ukraine в Тартуском университете, а также многочисленных археологов, до сих пор активно проводящих раскопки в Украине – несмотря на войну и оборону от российского захватчика.

Что ископаемая ДНК говорит о предках украинцев

Для целей исследования ученые изучили образцы зубов и костей 91 умершего, обнаруженных на археологических стоянках по всей Украине, хотя больше всего – в восточной части страны. Это были люди, жившие примерно с 9000 года до н. э. до 1800 года нашей эры.

Результаты подтвердили предположения исследователей. Генетический материал в этом регионе был очень гетерогенным, то есть разнообразным, в период от 3500 до примерно 500 лет назад. "Вкратце, наше исследование выявляет разнообразный спектр происхождения предков в регионе Украины во времени в результате частых перемещений, ассимиляции и человеческих контактов", – заключают ученые.

Северное Причерноморье, включающее современную Украину, на протяжении веков было перекрестком для мигрирующих народов со многих направлений. Оно соединяло обширную евразийскую степь с Центральной Европой. Например, две тысячи лет назад на побережье Черного моря находились греческие колонии.

Европейский генетический союз

На основании анализов исследователи заметили, что в конце эпохи бронзы жители нынешней территории Украины были генетически похожи на людей, живших в то время в остальной части Европы. Это была смесь европейских коренных охотников-собирателей, ранних земледельцев, прибывших в VI тысячелетии из Анатолии, и степных народов, занимавшихся скотоводством. И эти компоненты ДНК присутствуют в регионе Украины с того времени по сегодняшний день.

Следующее изменение в геноме людей, живущих в Понтийском регионе, произошло в период от раннего железного века до средневековья. Тогда с востока пришли кочевники, включая скифов, гуннов или готов, которые в разной степени скрещивались с местным населением.

Ученые признают, что брали образцы ДНК в основном у умерших, которые могли быть иммигрантами в Понтийской зоне. Тем не менее, генетический профиль, схожий с современными украинцами, сохранялся в регионе на протяжении нескольких тысячелетий.

"Несмотря на явные признаки высокой миграционной активности, в том числе из Восточной Азии, а также существенную примесь [в ДНК – прим. ред.], мы отмечаем основной автохтонный компонент украинского происхождения, по крайней мере, со времен эпохи бронзы", – подытоживают исследователи.

