Этот небольшой район на окраине Харькова выделяется не только своей обширной природой, но и значимым историческим наследием.

На севере Харькова расположена обширная зелёная территория, которую многие горожане считают просто частью лесопарка. Однако на картах она обозначена отдельно и имеет статус ботанического памятника природы. Это – Померки, бывший жилой район города с интересным историческим прошлым.

Ранее мы писали, почему Холодная гора так называется, а о том, какая история стоит за районом Померки и чем он может прославить Харьков в будущем, рассказал TikTok-блогер под ником kharkiv1654ua.

Что такое померки – краткая история местности

Если значительная часть нынешнего лесопарка, по словам блогера, была высажена уже в советские годы, то Померки представляют собой остаток древнего дубового леса, существовавшего еще во времена Харьковской крепости и даже раньше.

Он отметил, что следы этого старинного леса можно увидеть и сегодня: похожие вековые дубы до сих пор растут в саду Шевченко, где когда-то, вероятно, проходила естественная граница дубравы.

Территорию Померок условно делят на две примерно равные части – к западу и к востоку от Харьковского (ранее Белгородского) шоссе. На западной стороне расположен Мемориал Славы, а на восточной – медицинский комплекс Харьковского областного онкологического центра.

Отдельный интерес вызывает происхождение самого названия. Многие по ошибке связывают его со словами "померкнуть" или даже "помереть", особенно из-за соседства с онкологической больницей. Однако, как пояснил автор, истинный смысл совершенно иной.

Название, по его словам, происходит от слова "мерить" ("мерка", "померить") и связано с возникшим здесь еще в царские времена дачным поселком "Новый Харьков". В нем располагались крупные участки обеспеченных жителей, и их территорию делили специальными мерками – откуда и пошло название.

С приходом советской власти в бывшие дачи начали заселять детей-беспризорников, а в 1927 году на этой территории была создана детская трудовая коммуна имени Феликса Дзержинского.

Позже коммуна превратилась в Харьковский машиностроительный завод "ФЭД", известный прежде всего разработкой одноименных фотоаппаратов.

Чем известны Померки – Харьков после независимости

Отдельная глава истории Померок, со слов блогера, связана с медициной. 19 ноября 1945 года в Харькове был создан онкологический диспансер на 50 коек – один из первых шагов по восстановлению системы здравоохранения после войны.

Учреждение разместили на территории нынешней Лесопарковой улицы, а со временем здесь появился целый комплекс корпусов, встроенных в глубину лесного массива.

В 2010-х годах началась, со слов автора, масштабная реконструкция, а в 2018 году стартовала разработка проекта нового корпуса на 510 коек общей площадью около 48 тысяч квадратных метров.

В 2020–2021 годах стоимость строительства оценивалась более чем в 700 миллионов гривень, а финансирование планировалось в рамках программы "Велике будівництво". Затем началась полномасштабная война, и проект оказался заморожен. Однако недавно работы возобновились – на достройку центра онкологии выделили еще 3 миллиарда 200 миллионов гривень.

Если проект все же будет успешно завершен, суммировал блогер, это станет крупнейшим медицинским учреждением, построенным с нуля в Харькове за последнее десятилетие.

Вас также могут заинтересовать новости: