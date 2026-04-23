Бельгия призвала граждан быть 'готовыми к шоку': о какой опасности идет речь

Власти Бельгии призвали население быть "готовым к шоку" и заранее подготовить наборы экстренной помощи, которые позволят самостоятельно продержаться не менее трех дней в случае чрезвычайных ситуаций, пишет портал Digi24.
Инициатива связана как с "нестабильной международной обстановкой", так и с рисками стихийных бедствий, в частности наводнений и последствий изменения климата, пояснил министр внутренних дел Бернар Кентен.
Что рекомендуется включить в набор
Гражданам рекомендуют иметь дома запас воды, лекарств и продуктов первой необходимости, а также отдельный "аварийный рюкзак" на случай эвакуации.
В него должны входить:
- документы и средства гигиены;
- аптечка первой помощи;
- зарядное устройство и внешний аккумулятор;
- многофункциональный нож и свисток;
- вода (не менее 1 литра на человека);
- продукты длительного хранения;
- ручка и бумага.
Отдельно рекомендуют иметь радио и создавать общие запасы в многоквартирных домах или общинах, чтобы поддерживать друг друга во время кризиса.
Кампания является элементом стратегии "Готовность 2030", которую продвигает Европейская комиссия на фоне войны в Украине и роста рисков для безопасности.
Еврокомиссар по кризисному управлению Хаджа Лахбиб приветствовала инициативу, назвав ее важным шагом в повышении устойчивости населения.
