Бельгия призвала граждан быть 'готовыми к шоку': о какой опасности идет речь

В бельгийском правительстве подчеркивают, что цель кампании – не запугивание, а подготовка.

Власти Бельгии призвали население быть "готовым к шоку" и заранее подготовить наборы экстренной помощи, которые позволят самостоятельно продержаться не менее трех дней в случае чрезвычайных ситуаций, пишет портал Digi24.

Инициатива связана как с "нестабильной международной обстановкой", так и с рисками стихийных бедствий, в частности наводнений и последствий изменения климата, пояснил министр внутренних дел Бернар Кентен.

Что рекомендуется включить в набор

Гражданам рекомендуют иметь дома запас воды, лекарств и продуктов первой необходимости, а также отдельный "аварийный рюкзак" на случай эвакуации.

В него должны входить:

документы и средства гигиены;

аптечка первой помощи;

зарядное устройство и внешний аккумулятор;

многофункциональный нож и свисток;

вода (не менее 1 литра на человека);

продукты длительного хранения;

ручка и бумага.

Отдельно рекомендуют иметь радио и создавать общие запасы в многоквартирных домах или общинах, чтобы поддерживать друг друга во время кризиса.

Кампания является элементом стратегии "Готовность 2030", которую продвигает Европейская комиссия на фоне войны в Украине и роста рисков для безопасности.

Еврокомиссар по кризисному управлению Хаджа Лахбиб приветствовала инициативу, назвав ее важным шагом в повышении устойчивости населения.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призвал Европу нормализовать отношения с Москвой и возобновить поставки дешевых российских энергоносителей в Европейский Союз. Глава внешней политики ЕС Кая Каллас отвергла это предложение.

Вас также могут заинтересовать новости: