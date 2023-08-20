Устройство, на табло которого движется строка с текстом, правильно называть "суфлером" или "телесуфлером", отметил эксперт.

В украинском языке действительно есть проблемный момент - употребление активных причастий. Именно поэтому так много людей не знают, как правильно перевести на украинский фразу "бегущая строка".

Самый известный учитель Украины - языковед Александр Авраменко, во время эфира "Сніданку з 1+1" отмечал, что "активные причастия - это действительно проблема" и рассказывал, как же правильно в нашем языке называть "бегущую строку".

"...Вот не "йдуча дівчина", а "дівчина, що йде". Не "починаючий журналіст", а "журналіст-початківець". Не "захоплююча подорож", а "захоплива подорож". И вот так же не "бігучий рядок" чи "біжучий", а "рухомий рядок", - отмечал эксперт.

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Языковед добавил, что если речь идет об устройстве, на табло которого изображена подвижная строка, то его правильно называть "суфлером" или "телесуфлером".

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Ранее Александр Авраменко объяснил, как правильно говорить и писать: "у місті Харків" или "в місті Харкові".

По словам языковеда, в нашем языке собственные названия населенных пунктов в сочетании с общими (город, поселок, село) можно согласовывать с падежом общего названия или употреблять в начальной форме, то есть в именительном падеже (Кто? Что?).

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