У этой конструкции есть по крайней мере три украинских литературных соответствия.

Кальки с русского языка часто бывают настолько широко употребляемыми, что люди, которые их используют, могут даже не знать, что говорят на украинском неправильно. К примеру, часто говорят "він прав", имея в виду, что соглашаются с человеком. Как сказать это на литературном украинском – в эфире "Сніданок з 1+1" объяснил известный языковед Александр Авраменко.

"Він прав" – это русская конструкция. Я вам сейчас предложу несколько вариантов украинских литературных соответствий, а вы выберите именно тот, который вам больше всего нравится. Первое – "мати рацію". Второе – "ваша думка слушна". Третье – "ваша правда". Вот и все!", – отметил специалист.

Учимся разговаривать на украинском правильно - советы Авраменко

Чаще всего украинцы пользуются разговорными названиями разного вида обуви. Как называть ту или иную обувь украинской правильно – объяснил известный учитель украинского языка Александр Авраменко.

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Также лингвист дал ответ на этот популярный вопрос: как правильно говорить-звонить или звонить.

Доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко также разбирал популярную ошибку с использованием русского слова "вид" и назвал по меньшей мере три украинских соответствия.

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