Если названия населенных пунктов малоизвестны - их стоит употреблять в именительном падеже, отметил известный языковед.

В украинском языке правильно употреблять и "у місті Харків", и "в місті Харкові".

Известный языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказывал, что собственные названия населенных пунктов в сочетании с общими - село, поселок, город, можно согласовывать с падежом общего названия или употреблять в начальной форме, то есть в именительном падеже (Кто? Что?).

"Вот посмотрите на доску - "міста Харкова" - общее название в родительном падеже (Кого? Чего) и собственная в родительном. Так же можно - "міста Харків". Общее название в родительном..., а собственное в именительном ... - "Харків", - поделился эксперт.

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Авраменко также посоветовал малоизвестные населенные пункты употреблять в именительном падеже, особенно в документах, чтобы не было путаницы.

Интересные новости об украинском языке - сегодня это стоит знать

Ранее Александр Авраменко объяснил, как на украинском правильно называть популярные блюда из яиц - "глазунья " и "яєчко всмятку".

Эксперт отмечал, что родным языком "глазунью" необходимо называть "окатою яєчнею", а сваренные невкрутую яйца - жидкими или некрутыми.

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