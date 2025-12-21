Американская межконтинентальная баллистическая ракета LGM-30G Minuteman III является единственной наземной составляющей стратегического ядерного сдерживания США. Это один из компонентов так называемой ядерной триады – наряду с баллистикой морского базирования и стратегическими бомбардировщиками.
Как рассказывает ресурс Wion, ракета Minuteman III была создана для быстрого реагирования и преодолевания большой дальности. Эту роль она выполняет с июня 1970 года. Авторы материала раскрыли ключевые факты об этой разработке.
Революция твердого топлива
Ракета Minuteman III была первой межконтинентальной баллистикой в Соединенных Штатах, которая использовала твердое топливо. Это позволяет хранить их довольно долго в укрепленных подземных хранилищах с минимальным техническим обслуживанием. А готовность к запуску обеспечивается в кратчайшие сроки.
Стратегическая система вооружения
Обозначение ракеты LGM-30G отражает три аспекта системы. Буква "L" означает запуск из хранилища, "G" – наземный удар, а "M" – управляемая ракета. В то же время числовое обозначение "30" идентифицирует ее как часть серии Minuteman, а "G" обозначает текущую версию Minuteman III.
Межконтинентальная эффективность
Эта МБР оснащена тремя ступенями твердотопливных ракет. Она способна преодолевать более 9600 километров, развивая пиковую скорость в примерно 24 000 км/ч (ориентировочно 23 Маха). Вес этой МБР составляет 36 030 килограммов.
"Исключительная дальность и скорость Minuteman III позволяют ей поражать цели на межконтинентальном расстоянии примерно через полчаса после запуска", – добавляют авторы.
Стратегическое размещение
Сейчас в США в укрепленных хранилищах на базах в нескольких штатах находится примерно 400 таких ракет. Они расположены на базах ВВС Ф.Э. Уоррен в Вайоминге, Малмстром в Монтане и Майнот в Северной Дакоте.
Экипаж и структура командования
Каждое крыло ракетного комплекса обслуживается экипажем из двух офицеров. Примечательно, что они круглосуточно дежурят в подземных центрах управления запусками.
"Эти экипажи могут готовить ракеты Minuteman III к запуску только после получения подтвержденных приказов от президента США, которые поступают через защищенные коммуникационные сети. По данным Национального музея ВВС США, запуск ракеты Minuteman III занимает около 60 секунд", – говорится в материале.
Точность и современные системы наведения
Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III использует современные системы наведения. Они регулируют сопла ракеты, чтобы удержать ее на правильном курсе.
Переход к системе Sentinel
В США признают возраст ститемы Minuteman III, а потому разрабатывают новую – LGM-35A Sentinel от Northrop Grumman. Это будет наземная межконтинентальная баллистическая ракета нового поколения. Sentinel предназначена для замены Minuteman III. Она будет иметь улучшенную дальность, точность, а также – модернизированную инфраструктуру, что позволит сохранить надежность наземной части ядерной триады до середины 21 века.
Ранее мы рассказывали о том, сколько "живет" межконтинентальная баллистическая ракета. Считалось, что при нормальных условиях хранения топливо этих ракет будет стабильным более 160 лет. Однако исследователи выяснили, что на самом деле эти сроки гораздо меньше.