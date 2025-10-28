Ванга уже давно предсказала кризис, о котором финансовые эксперты заговорили только сейчас.

Люди во всем мире любят золото, поскольку оно олицетворяет процветание и безопасность. Однако после недавнего бума цена на золото претерпевает множество изменений, а мир, соответственно, обеспокоен будущим золота и гадает, что с ним будет.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

А тем временем болгарская ясновидящая Баба Ванга давно предсказала будущее золота, пишет Keralakaumudi.

Многие эксперты прогнозируют, что в 2026 году в мире случится экономический коллапс, однако Ванга предсказала это много лет назад. Согласно ее предсказанию, этот кризис вызовет "дефицит наличности" и ударит по традиционной банковской системе во всем мире, что приведет к росту цены на золото на 25–40%.

Таким образом, как отметило издание, например, в Индии 10 граммов этого драгоценного металла будет стоить от $18 480 до $20 780.

Ранее УНИАН сообщал, что появился перечень предсказаний Бабы Ванги на ближайшие 75 лет, и они действительно вызывают страх. Одно из самых ужасных касалось того, что в 2088 году на Земле появляется новая болезнь - старение за несколько секунд, но уже к 2097 году, человечество изобретет лечение для этого смертельного недуга.

Кроме того, Ванга предвещала, что в 2043 году Европа станет Исламским халифатом сос толицей в Риме.

