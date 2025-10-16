Новые открытия в пустыне Египта дают новые доказательства библейской истории о Моисее

Новооткрытая мастерская показала знания древних египтян. Они владели передовыми знаниями горного дела и металлообработки.

В Египте археологи нашли древнюю мастерскую, что может предложить новые доказательства библейской истории о Моисее, который 40 лет водил израильтян по пустыне. Как пишет Daily Mail, исследователи обнаружили медеплавильную мастерскую, несколько древних зданий и смотровых точек на месте Вади аль-Насб в Южном Синае.

Внутри мастерской нашли печь для плавки меди, инструменты для подготовки сырья, глиняные тигли, гончарные сосуды и большое количество медного шлака. Мастерская расположена вблизи древнего горнодобывающего района Серабит-эль-Хадим, исторически известного добычей бирюзы и меди.

Историческое значение мастерской заключается в том, что она показывает знания древних египтян. Они владели передовыми знаниями горного дела и металлообработки, необходимыми для изготовления инструментов, оружия и ремесел.

Видео дня

Также было обнаружено два здания из песчаника. Исследователи считают, что эти здания служили сторожевыми башнями для охранников и горнодобывающих рабочих, но позже, в период Нового царства в Египте (1550-1070 гг. до н. э.), были преобразованы в медные производственные мощности.

Третье здание на южной окраине Вади-аль-Сур, вероятно, служило центром управления горными работами и хранило древесный уголь из местных деревьев и очищенную глину для изготовления мехов.

Это место расположено вблизи районов, традиционно связанных с путем израильтян в пустыне, включая гору Синай. Как известно, согласно библейским верованиям, Моисей вывел израильтян из египетского рабства, путешествуя по Синайской пустыне в течение 40 лет и получив Десять Заповедей на горе Синай. Хотя археологи непосредственно не связывают руины с Моисеем или израильтянами, библейские исследователи отмечают, что в Серабит-эль-Хадим были найдены протоизраильские надписи.

Что говорят об этих историях библейские легенды

Согласно Библии, израильтяне были порабощены в Египте, вынуждены строить города и работать в тяжелых условиях. Бог избрал Моисея, чтобы тот противостоял фараону и требовал их свободы. После того, как Египет постигли кары, фараон отпустил израильтян, которые бежали через Красное море, которое чудом расступилось.

Говорят, что Моисей получил Десять Заповедей на горе Синай в течение первого года путешествия, в конце концов достигнув Земли Обетованной, также известной как Ханаан, примерно в 1406-1407 годах до нашей эры.

Археология Египта

Напомним, что недавно из реставрационной лаборатории Египетского музея на площади Тахрир исчез золотой старинный браслет. По свидетельству археологов браслет принадлежал древнему фараону Аменемопу, который правил Египтом в третьем переходном периоде, около 1000 года до нашей эры.

Вас также могут заинтересовать новости: